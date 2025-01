Kandidati za policijske službenike prolaziće kroz četiri nivoa provjere

Podgorica, (MINA) – Proces zapošljavanja policijskih službenika biće zasnovan na transparentnosti, a kandidati će prolaziti četiri nivoa provjere, kazao je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović.

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) raspisalo je u četvrtak javni poziv za zapošljavanje 815 novih policijskih službenika.

Šaranović je rekao da ove godine uvode proces zapošljavanja policijskih službenika zasnovan na punoj transparentnosti.

“Za razliku od dosadašnjih postupaka zapošljavanja kandidati će po prvi put prolaziti kroz čak četiri nivoa provjere, koje sprovode specijalno formirane komisije”, rekao je Šaranović.

Kako je naglasio, cilj je da osiguraju najviše standarde profesionalnosti i integriteta u policiji.

Šaranović je pojasnio da je prvi od četiri „filtera“ kroz koje će kandidati prolaziti, Komisija za provjeru bezbjednosnih smetnji koja će osigurati da kandidati „nemaju prepreke koje bi ih činile nepodobnim za rad u policiji“.

„Komisija za provjeru psiho-fizičkih sposobnosti procjenjuje fizičku spremnost i psihološku otpornost kandidata za izazove policijskog posla“, rekao je Šaranović.

Prema njegovim riječima, Komisija za provjeru integriteta i profesionalnih kompetencija uključuje detaljnu analizu podataka o imovini i prihodima, psihološko testiranje moralnog integriteta i usmene intervjue.

Šaranović je rekao da će kroz provjeru Komisije za provjeru znanja, sposobnosti i vještina, kandidati pokazati svoje teorijsko znanje i praktične vještine kroz simulacije realnih situacija vezanih za policijske poslove.

Šaranović je pozvao mlade koji žele da budu dio promjena i doprinesu sigurnosti države, da se prijave na javni poziv za zapošljavanje novih policijskih službenika.

On je kazao da je to prilika za sve koji imaju ambiciju, energiju i profesionalizam da ostave trag i doprinesu izgradnji sigurnije budućnosti.

Kako je saopštio, na javni poziv mogu da se prijave svi kandidati koji imaju crnogorsko državljanstvo, navršenih 18 godina života, odgovarajući nivo obrazovanja i zdravstvenu sposobnost za rad.

Položen stručni ispit za rad u državnim organima (ili obaveza da se položi u roku od jedne godine nakon zaposlenja) je jedan od uslova za prijavu na javni poziv.

Među uslovima je i to da kandidati nijesu osuđivani za krivična djela koja ih čine nepodobnim za rad u državnim organima i da protiv njih nije pokrenut krivični postupak za djela za koja se pokreće po službenoj dužnosti.

Šaranović je naglasio da kandidati bez prethodnog iskustva u policiji ne mogu biti stariji od 30 godina, dok kandidati sa iskustvom u policiji mogu konkurisati do navršenih 40 godina.

Šaranović je kazao da je Pravilnik o zapošljavanju policijskih službenika rađen, ali i finalizovan, uz punu podršku eksperata Savjeta Evrope.

„Posebno sam zahvalan Direktoratu za ljudska prava i vladavinu prava Savjeta Evrope i njegovom direktoru Đanluki Espositu, koji je, razumijevajući hitnost situacije, omogućio dodatnu ekspertsku podršku u završnoj fazi izrade ovog Pravilnika“, naveo je Šaranović.

Kako je dodao, kroz njegovu implementaciju, osigurali su i primjenu ključnih GRECO preporuka, čime dodatno unapređuju povjerenje u rad policije.

On je ponovio poziv kandidatima da se prijave na javni poziv.

„Prijavite se i budite dio novog poglavlja u radu naše policije. Ovo nije samo prilika za posao – ovo je poziv države da zajedno doprinesemo reformama i stvaranju naprednog bezbjednosnog sistema.“ zaključio je Šaranović.

