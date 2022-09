Kaluđerović: SNP će ispuniti ono što stoji u sporazumu

Podgorica, (MINA) – Socijalistička narodna partija (SNP) saglasna je da treba resetovati sve odnose koji su poremećeni u prethodnom periodu, i tu spada dogovor o novoj Vladi i novom rukovodstvu Skupštine, kazala je članica Predsjedništva te partije Slađana Kaluđerović.

Ona je poručila da SNP zna šta stoji u sporazumu koji su potpisale partije parlamentarne većine od 30. avgusta 2020. godine, na šta su se obavezali i da će ta stranka to ispuniti.

“Jer nama nijedna funkcija i fotelja nikad nije bila važnija od interesa građana Crne Gore”, istakla je Kaluđerović.

SNP, kako je poručila, stoji iza svake stavke u sporazumu koji su potpisale partije parlamentarne većine od 30. avgusta 2020. godine.

“Dakle, saglasni smo da treba resetovati sve odnose koji su poremećeni u prethodnom periodu. Tu spada dogovor o novoj Vladi, dogovor o novom rukovodstvu Skupštine, u skladu sa izbornom voljom građana, ali, shodno navedenom, i dogovor u vezi vlasti u opštini Berane”, rekla je Kaluđerović.

U SNP-u, kako je navela, nikad nijesu i neće stanovati uslovljavanja, ucjene, sujeta i animozitet.

“Zato pozivamo i ostale potpisnike sporazuma da sve razlike stavimo po strani, iskoristimo posljednju šansu i postignemo finalni dogovor”, kazala je Kaluđerović.

Ona je rekla da je SNP posljednja partija kojoj bilo ko može da prigovori da joj interesi građana Crne Gore nijesu na prvom mjestu.

Prema riječima Kaluđerović, funkcije i fotelje su nekima drugima bile jedine vodilje u politici.

Ona je navela da je SNP podržao 42. Vladu, bez ikakvog uslovljavanja, kao i dogovor Demokratskog fronta i Demokrata o rekonstrukciji 42. Vlade.

“SNP nije glasao za obaranje 42. Vlade. SNP nije podržao smjenu Alekse Bečića sa funkcije predsjednika Skupštine. SNP je podržao rekonstrukciju 43. Vlade”, kazala je Kaluđerović.

Ona je rekla da je, u konačnom, SNP potpisnik sporazuma o izboru nove Vlade i novog rukovodstva parlamenta.

Sve to su, kako je dodala Kaluđerović, lako provjerljive činjenice.

“A još lakše je provjeriti činjenicu da su se Demokrate zaklinjale čašću da nikad neće čak sjesti za isti sto sa Demokratskom partijom socijalista, ali su u Skupštini zajedno glasali sa strankom Mila Đukanovića za nepovjerenje 43.Vladi, zbog potpisivanja Temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom”, kazala je Kaluđerović.

Prema njenim riječima, time se još jednom u praksi potvrdilo da su dosljednost i principijelnost Demokrata samo mrtvo slovo na papiru.

“Zato bi bilo iznenađujuće da Demokrate funkcionišu drugačije, osim po principu – napadaj drugog da sakriješ svoje motive”, navela je Kaluđerović.

Ona je rekla da su prozivke Demokrata obično trčanje pred rudu i, kako je kazala, pokušaj da se unaprijed zamuti voda, umjesto da se drže principa navedenih u sporazumu.

“Jer samo tako ćemo biti politički odgovorni, samo tako možemo ići naprijed i samo tako ćemo ispoštovati volju građana. Dužni smo im toliko”, poručila je Kaluđerović.

