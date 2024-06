Kaluđerović: Osigurati političku stabilnost i smanjenje nacionalnih tenzija

Podgorica, (MINA) – Crna Gora, za efikasnu borbu protiv korupcije, mora osigurati političku stabilnost i smanjenje nacionalnih tenzija, ocijenila je poslanica Socijalističke narodne partije (SNP) Slađana Kaluđerović.

Kako je saopšteno iz SNP-a, Kaluđerović je prisustvovala sastanku sa koordinatorom američkog Stejt departmenta za globalnu borbu protiv korupcije Ričardom Nefjuom, zajedno sa mlađim poslanicima iz različitih političkih partija.

U saopštenju se navodi da je na sastanku istaknuta važnost jačanja vladavine prava i neselektivne borbe protiv kriminala, uz naglasak na potrebu za političkom stabilnošću i efikasnim pravosudnim reformama.

Kaluđerović je zahvalila Stejt departmentu na kontinuiranoj podršci Crnoj Gori u naporima da unaprijedi pravosudni sistem i borbu protiv korupcije.

Ona je naglasila ključnu ulogu vraćanja povjerenja građana u institucije sistema i pravdu. “Što je temelj za dugoročni razvoj i stabilnost zemlje”, naglasila je Kaluđerović.

Ona je kazala da je zadovoljna rezultatima rada Specijalnog državnog tužilaštva i specijalnog policijskog odeljenja.

“Ali sam takođe i dalje nezadovoljna stanjem u sudstvu, koje je još uvijek pod jakim uticajem bivšeg korumpiranog režima,” rekla je Kaluđerović.

“Koje uz često održavanje izbora ne dozvoljavaju konsolidovanje i reforme čitavog državnog sistema, a posebno sudstva”, rekla je Kaluđerovć.

Prema njenim riječima, Crnoj Gori je potreban pun mandat Skupštine i Vlade kako bi ostvarili rezultate na svim poljima, a posebno kada je pravosuđe u pitanju.

