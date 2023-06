Kabinet premijera: Milović se služi neistinama

Podgorica, (MINA) – Vlada nije primila zahtjev da dostavi snimak navodnog kompromitujućeg razgovora između bivšeg direktora Uprave prihoda i carina Rada Miloševića i ministra unutrašnjih poslova Filipa Adžića, niti podaci o takvom razgovoru postoje, saopšteno je iz kabineta premijera Dritana Abazovića.

Funkcioner Pokreta Evropa sad Andrej Milović pozvao je Abazovića da Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT) dostavi snimljeni razgovor Miloševića i Adžića koji, kako je kazao, predstavlja ključan dokaz ko je sve uključen u šverc cigara, ko je o tom poslu znao sve i koja partija se tako finansirala.

“Povodom navoda Milovića da je SDT prije nekoliko mjeseci službenim putem tražio snimak navodnog kompromitujućeg razgovora između ministra unutrašnjih poslova i bivšeg direktora Uprave carina i prihoda, obavještavamo javnost da navedeni zahtjev nikada nije primljen u zgradi Vlade niti navodni podaci o takvom razgovoru postoje”, rekli su iz kabineta premijera.

Oni su u saopštenju naveli da im je žao što se Milović služi neistinama.

Iz Abazovićevog kabineta pozvali su SDT da obavijesti javnost da li su ti podaci ikada traženi od Abazovića i ako jesu, da li je i kada takav zahtjev dostavljen Vladi.

