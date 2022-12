Jovanović: Poslali smo jasnu poruku da nema nedodirljivih

Podgorica, (MINA) – Tužilaštvo je poslalo jasnu poruku svim učiniocima krivičnih djela da zaštićenih i nedodirljivih nema, i da je riješeno da se obračuna sa svim vidovima kriminala na bilo kojoj adresi, rekla je vršiteljka dužnosti vrhovne državne tužiteljke Maja Jovanović.

Jovanović je, Televiziji Crne Gore, na pitanje da li je Tužilaštvo na putu da procesuira još neka od zvaničnih imena u narednoj godini odgovorila da će svako ko učini krivično djelo odgovarati zbog toga, koju god funkciju da obavlja.

“Definitivno ćemo i u narednoj godini nastaviti sa dosljednom primjenom zakonskih propisa i ustavnih normi i beskompromisnom borbom protiv svih vidova kriminala”, rekla je Jovanović.

Kako prenosi portal RTCG, ona je kazala da rezultati istraživanja o percepciji državnog tužilaštva, koje je urađeno uz podršku OEBS-a, potvrđuju da javnost prepoznaje njihovu odlučnost.

Prema riječima Jovanović, ti rezultati govore da u efikasnost Tužilaštva vjeruje skoro 60 odsto građana.

“Nastojaćemo da svojim rezultatima tokom naredne godine doprinesemo da i ovi rezultati budu što bolji”, poručila je Jovanović.

Ona je navela da konstantno apeluje i zalaže se za izbor vrhovnog državnog tužioca u punom mandatu.

“Kako do toga ne dolazi, smatram da je veoma važno da se obezbijedi kontinuitet u radu organizacije i upravo zbog toga Tužilački savjet je inicirao izmjene Zakona o državnom tužilaštvu, kako bi se definisalo da vršilac dužnosti ne može biti izvan Državno tužilačke organizacije i kako VD mandat ne bi bio ograničen”, kazala je Jovanović.

Ona je podsjetila da je i Venecijanska komisija preporučila da v.d. vrhovnog državnog tužioca bude iz redova Državnog tužilaštva.

“Nije riječ o inicijativi koja se odnosi na mene lično, neka Tužilački savjet odredi za vršioca dužnosti bilo kog predstavnika Državno tužilačke organizacije”, rekla je Jovanović.

Kako je saopštila, suština je jedino u tome da se omogući kontinuitet u postupanju.

Ona je rekla da svakako izbor vrhovnog državnog tužioca u punom mandatu ne zavisi od njih, kao ni od Tužilačkog savjeta, već od predstavnika građana u parlamentu.

