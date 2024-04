Jovanović: Dezinformacije i teorije zavjere alat za negiranje klimatskih promjena

Podgorica, (MINA) – Tvrdnje da su klimatske promjene potpuno izmišljene, da su oružje za upravljanje vremenom, i namjerno izazvane i kontrolisane – neke su od teorija zavjera koje se često mogu pročitati i pojedinim medijskim izvještajima, kao i na društvenim mrežama.

To je pokazalo zajedničko istraživanje Raskrinkavanja i FakeNews Tragača iz Novog Sada.

Novinari dvije faktčekerske platforme su kroz istraživanje, koje je podržao CFI program za razvoj medija, analizirali najučestalije manipulativne narative o klimatskim promjenama u Crnoj Gori i Srbiji.

Izvršna urednica Raskrinkavanja Jelena Jovanović rekla je da, imajući u vidu da sa zemljama regiona Crna Gora dijeli isto govorno područje, brojne dezinformacije o klimatskim promjenama, na taj način ostvarile su i veću vidljivost.

„A samim tim i uticaj u kreiranju pogrešne percepcije kod određenog broja građana i građanki o ovoj temi”, dodala je Jovanović.

Ona je navela da uprkos postojanju naučnog konsenzusa o uzrocima klimatskih promjena, na pojedinim portalima, televizijskim emisijama, kao i na društvenim mrežama gotovo svakodnevno mogu se pročitati tvrdnje da su ljudi krivi za klimatske promjene, da je ljudski uticaj potpuno bezazlen i beznačajan, da postoje dokazi koji opovrgavaju naučna saznanja.

“Takođe, evidentno je i da su pojedini mediji i korisnici različitih društvenih mreža često plasirali dezinformacije o klimatskim promjenama koje su prevashodno imale za cilj da zaplaše javnost”, rekla je Jovanović.

Ona je, kako je saopšteno iz Centra za demokratsku tranziciju, kazala da su medijski tekstovi te vrste gotovo uvijek podrazumijevali i pompezne naslove, najčešće u obliku upozorenja.

„A uglavnom nijesu izostajali ni propratni vizuali prijetećeg karaktera”, navela je Jovanović.

Prema njenim riječima, element zastrašivanja bio je prisutan i u tekstovima koji sugerišu na postojanje posebno dizajniranog oružja uz pomoć kog se namjenski mijenjaju vremenski uslovi na određenoj teritoriji, a sve to na štetu naroda koji živi na tom području.

“Izazivači ovih vremenskih (ne)prilika često su u slučaju ovog narativa definisani kao “vladari svijeta”, a samo “oružje” nerijetko je precizirano kao “oružje Zapada”“, rekla je Jovanović.

Ona je kazala da se pokušajima relativizovanja postojanja klimatskih promjena, doprinosi gubitku povjerenja u institucije koje su značajne za rješenje problema klimatskih promjena.

„Pa je zbog toga od izuzetne važnosti suprotstaviti im se na adekvatan, naučno utemeljen način”, smatra Jovanović.

Ona je navela da dolazeće godine prijete novim klimatskim neizvjesnostima, koje će sa sobom neminovno donijeti i nove modifikovane dezinformacije, koje iz dana u dan izgledaju uvjerljivije, sofisticiranije i teže za prepoznati.

„Ali njihovo suzbijanje i ograničavanje negativnog uticaja mora postati imperativ cijelog društva”, poručila je Jovanović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS