Joković: Svim zemljama u regionu potreban mir i sigurnost

Podgorica, (MINA) – Sjećanje na vojno-policijsku operaciju Oluju mora imati za cilj izgradnju politike i kulture mira i tolerancije, a ne produbljivanje političke netolerancije i obnavljanje međuetničke mržnje, poručio je predsjednik Socijalisticke narodne partije (SNP) Vladimir Joković.

On je, u saopštenju povodom 29 godina od operacije Oluja, naveo da je Crnoj Gori i svim zemljama u regionu potreban mir i sigurnost, kako bi svi zajedno, bez obzira na vjerske, nacionalne i političke razlike, još više radili na jačanju uzajamne saradnje za dobrobit i napredak svih građana i bolju budućnost potomaka.

Jokovic, kako je saopšteno iz SNP-a, smatra da sjecanje na Oluju mora imati za cilj izgradnju politike i kulture mira i tolerancije, a ne jačanje javnog militarizma, produbljivanje političke netolerancije i obnavljanje međuetničke mržnje.

“Danas je dan sjećanja na sve stradale i nedužne Srbe, koji su u oružanoj akciji Oluja protjerani sa svojih ognjišta, na nezapamćen pogrom, na uplakana lica staraca, žene i djece koja su traktorima napustali domove kako bi spasili jedino vrijedno što su imali – svoje živote”, rekao je Joković.

On je naveo da ovaj dan svima treba da služi kao opomena.

“Da se sa tugom sjetimo svih stradalih i prognanih, da ne zaboravimo i da se molimo Bogu da se više nikada tako nešto ne ponovi”, naveo je Joković.

On je poručio da na ruševinama iz prošlosti ne treba graditi mržnju.

“Već spomenik oprosta i pobjede, kako bismo pokazali koliko smo veliki i jaki. Snaga jednog naroda je u njegovoj slozi i zajedništvu, ljubavi, prijateljstvu, međusobnoj saradnji i toleranciji”, naveo je Joković.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS