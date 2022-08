Joković: DPS i Demokrate dogovorili obaranje Vlade

Podgorica, (MINA) – Lider Socijalističke narodne partije (SNP) Vladimir Joković kazao je da ima pouzdane informacije da su Demokratska partija socijalista (DPS) i Demokrate dogovorili da 19. avgusta obore Vladu.

“Ono što su moje informacije, veoma pouzdane, je da su DPS i Demokrate sve dogovorili. Na njima je. Vidjećemo kako će na to gledati, ali ako su oni koji žele da obore Vladu zato što je potpisala Temeljni ugovor spremni da idu da ugovor bude poništen, neka im je sa srećom”, naveo je Joković.

On je za Radio Crne Gore rekao da SNP rasterećeno čeka sjednicu Skupštine.

“SNP je završio svoj politički cilj ulaska u Vladu, i posve rasterećeno čekamo rezultate glasanja 19. avgusta”, kazao je Joković, prenosi portal RTCG.

