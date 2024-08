Jokić: Registar značajan mehanizam za borbu protiv seksualnog nasilja nad maloljetnicima

Podgorica, (MINA) – Uspostavljanje registra počinilaca krivičnih djela protiv polne slobode na štetu maloljetnika, prvi je i važan korak u prevenciji seksualnog nasilja nad djecom, smatraju u LGBT Forumu Progres.

Predsjednica Upravnog odbora te nevladine organizacije Bojana Jokić kazala je da je to dugo očekivani i značajan mehanizam u borbi protiv seksualnog nasilja nad maloljetnicima.

“Uspostavljanje ovog registra omogućava da institucije na efikasan način prate počinioce i osiguraju da osobe osuđene za ovakva djela ne budu u poziciji da ponovo naude djeci”, kazala je Jokić.

Kako je dodala, državni organi, pravna lica i preduzetnici sada imaju pravnu obavezu da provjere da li je lice koje žele zaposliti upisano u tu evidenciju, čime se dodatno osigurava zaštita djece i sprječava mogućnost ponavljanja ovih gnusnih zločina.

Ona je kazala da se nada da će registar, detaljnim podacima o osuđenim licima, doprinijeti stvaranju sigurnijeg okruženja za sve, kao i da neće biti mrtvo slovo na papiru.

Jokić je pozvala sve nadležne organe i institucije da se pridržavaju propisanih obaveza i time osiguraju dosljednu primjenu zakona i prevenciji seksualnog nasilja nad djecom.

Ona je naglasila da je seksualno nasilje nad djecom posebno zabrinjavajuće jer utiče na najranjivije članove društva.

„Djeca koja su žrtve seksualnog zlostavljanja često pate od ozbiljnih psiholoških problema koji mogu ometati njihov emocionalni i socijalni razvoj”, rekla je Jokić.

Ona je ukazala na istraživanja koja su pokazala da seksualno zlostavljanje djece može dovesti do problema u ponašanju, poteškoća u učenju, niskog samopoštovanja i trajnih problema u uspostavljanju zdravih odnosa u odrasloj dobi.

