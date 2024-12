Jegdiću prestaje sudijska funkcija

Podgorica, (MINA) – Sudski savjet donio je odluku o prestanku funkcije sudiji Osnovnog suda u Podgorici Danilu Jegdiću zato što je pravosnažno osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora.

Savjet je, na današnjoj sjednici, obavio intervju sa kandidatima za jednog sudiju Privrednog suda Crne Gore: Daliborom Vukovićem, Dušanom Lučićem i Milicom Saveljić.

Kako je objavljeno na sajtu Savjeta, nakon sprovedene zakonske procedure, shodno redosljedu na rang listi, za kandidata za sudiju Privrednog suda izabrana je dosadašnja savjetnica u tom sudu, Milica Saveljić.

Navodi se da je Savjet, nakon što je utvrđena konačna ocjena kandidatima koji su se odazvali na testiranje po javnom oglasu za izbor 17 kandidata za sudije osnovnih sudova sjeverne regije, obavio intervju sa onima koji su ostvarili dovoljan broj bodova na pisanom testiranju – Anom (Pešić) Mićović, Aleksandrom Tajić i Emilom Cikotićem.

„Sudski savjet je donio odluku da se za kandidate za sudije osnovnih sudova sjeverne regije izaberu Aleksandra Tajić, Ana (Pešić) Mićović, i Emil Cikotić, dosadašnji savjetnici u osnovnim sudovima“, kaže se u saopštenju.

Savjet je danas donio Izmjenu Plana slobodnih sudijskih mjesta za narednu godinu, kao i planove sjednica i ocjenjivanja rada sudija za narednu godinu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS