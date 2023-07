Jedinica ZHMP u Beranama dobila novo sanitetsko vozilo

Podgorica, (MINA) – Ministar zdravlja Dragoslav Šćekić i direktor Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore (ZHMP) Vuk Niković uručili su danas novo sanitetsko vozilo jedinici Zavoda u Beranama, vijedno 52,7 hiljada EUR.

Novac za nabavku, kako je saopšteno iz Zavoda za HMP, obezbijeđen je iz kapitalnih izdataka Zavoda za ovu godinu.

Šćekić je istakao da će novo sanitetsko vozilo mnogo značiti jedinici u Beranama.

On je kazao da se krenulo u ozbiljne reforme zdravstvenog sistema, prije svega u kadrovskom smislu, a onda i u infrastrukturi i opremi.

“Ovo je momenat koji pokazuje naš put, koji je nezaustavljiv, u pravcu stvaranja što boljih uslova za rad naših zdravstveih radnika, ali i ono zbog čega smo svi tu, zbog naših pacijenata i kvalitetne zdravstvene zaštite”, naveo je Šćekić.

Niković je najavio adaptaciju jedinica ZHMP u Beranama, Budvi, Baru, Nikšiću i Bijelom Polju.

“Vozni park Zavoda nije se obnavljao zadnjih deset, 12 godina, tako da, ako nastojimo da u sjevernim opštinama imamo brzi transport i adekvatnu uslugu hitne medicinske pomoći, onda zamislite koliko je to odgovoran posao”, rekao je Niković.

Kako je naveo, u narednom periodu adaptiraće jedinicu u Beranama, što do sada nije rađeno.

“U razgovoru sa ministrom zdravlja, kada smo se prvi put sreli, dogovorili smo da ćemo zapuštene i devastirane jedinice u Bijelom Polju, Beranama, Baru, Budvi i Nikšiću adaptirati. Za deset dana ćemo imati raspisan tender, obezbjeđen je i novac”, istakao je Niković.

