Jakšić Stojanović: Prvi korak ka vraćanju dostojanstva profesorskoj profesiji

Podgorica, (MINA) – Usvajanje Informacije o potrebi sagledavanja mogućnosti uvođenja posebnog krivičnog djela napada na osobe koje obavljaju djelatnost obrazovanja i vaspitanja prvi je korak ka vraćanju dostojanstva profesorskoj profesiji, poručila je ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšić Stojanović.

U saopštenju Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija (MPNI) navodi se da je Vlada u četvrtak usvojila Informaciju o potrebi sagledavanja mogućnosti uvođenja posebnog krivičnog djela napada na osobe koje obavljaju djelatnost obrazovanja i vaspitanja kroz izmjene i dopune Krivičnog zakonika, a na inicijativu MPNI.

Jakšić Stojanović je rekla da će taj Vladin resor učiniti sve da proces bude dvosmjeran i da se, kao centralna tema, vrate i prava zaposlenih u profesorskoj profesiji.

„Ovo je prvi korak ka vraćanju dostojanstva profesorskoj profesiji. Kao društvo tražimo od njih s razlogom mnogo, jer nam budućnost u velikoj mjeri zavisi od njihovog rada, pa ih nerijetko podsjetimo i na njihove obaveze“, kazala je Jakšić Stojanović.

Ona je istakla da počinje proces vraćanja prosvjetnog radnika u status koji je nekada uživao u društvu.

