Jačati kapacitete lokalnih samouprava za uspješno korišćenje EU fondova

Podgorica, (MINA) – Jačanje kapaciteta lokalnih samouprava važno je kako bi mogle uspješno da koriste novac iz fondova Evropske unije (EU), kazala je potpredsjednica Vlade i ministarka evropskih poslova Jovana Marović.

Kako je saopšteno iz Generalnog sekretarijata Vlade, Marović je tokom posjete Ulcinju kazala da raduje što se stvari na lokalnom nivou mijenjaju nabolje.

“Važno je jačanje kapaciteta kako bi lokalna samouprava mogla uspješno da koristi novac iz EU fondova i kako se on ne bi zbog neiskorišćenosti vraćao”, kazala je Marović.

Ona je rekla da je evropska integracija proces cijelog društva i da su saradnja i neposredna komunikacija sa lokalnim samoupravama dragocjeni.

“Pregovarački proces je trenutno u zastoju dok se ne riješe pitanja vezana za poglavlja koja se bave vladavinom prava, ali se ne smiju zanemariti ostala poglavlja i obaveze koje iz njih proizilaze”, naglasila je Marović.

Marović je, sa ministarkom ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Anom Novaković Đurović i saradnicima boravila u radnoj posjeti Ulcinju, u okviru projekta „Evropski dan u tvom gradu“.

Iz Vlade je saopšteno da je u okviru posjete održan radni sastanak sa predsjednikom Opštine Omerom Bajraktarijem i organizovana javna debata „Značaj pristupnih pregovora za lokalne samouprave“.

Marović i Bajraktari su, kako se navodi, posjetili Srednju mješovitu školu „Bratstvo – jedinstvo“ i sa učenicima razgovarali o evropskim vrijednostima, mogućnostima koje članstvo u EU nudi mladima i društvu u cjelini i razlozima zbog kojih Crna Gora treba da postane članica EU.

Marović je na debati kazala da žele da građani shvate da neće Vlada ući u EU, nego svi građani, lokalne samouprave, civilno društvo.

“Zato moramo svi da se uključimo i damo svoj doprinos kako bi ispunili sve potrebne uslove i približili se članstvu u EU“, dodala je Marović.

Ona je kazala da je raduje što su predstavnici lokalnih nevladinih organizacija u radnim grupama za vođenje pregovora i da je sada njihov rad u potpunosti otvoren za javnost, pa svi zainteresovani mogu da se uključe i aktivno učestvuju i doprinesu procesu.

„Evidentan je nedostatak kapaciteta za povlačenje sredstava iz EU fondova, moramo naći zajednički model kako bi osposobili zaposlene u lokalnim samoupravama da iskoriste značajna sredstva koja su im na raspolaganju“, poručila je Marović.

Novaković Đurović je poručila da je ponosna što se za 100 dana rada Vlade, zajedno sa Ambasadom Njemačke, riješilo pitanje upravljačkog modela Solane, budući da će to ubrzati realizaciju 19 aktivnosti iz Akcionog plana za Poglavlje 27, koliko ih se odnosi na Solanu.

Kako je navela, Ministarstvo aktivno radi na očuvanju tog parka prirode u skladu sa ekološkim standardima, uz razmatranje mogućnosti turističke i ekonomske valorizacije Solane.

„U saradnji sa Vojskom Crne Gore, nastavićemo sa nasipanjem dina na Adi Bojani, kao nastavak kratkoročnih mjera za sprječavanje i kontrolisanje erozije, dok se ne usaglase predlozi dugoročnih rješenja“, kazala je Novaković Đurović.

Novaković Đurović je dodala da očekuje i da Opština Ulcinj da preporuke i sugestije u vezi sa rješavanjem tog pitanja.

Ona se, kako se navodi, osvrnula i na projekat vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda koji je Opština Ulcinj započela, čime će pospješiti svoj infrastrukturni razvoj.

Kako je istakla, taj projekat je jednako važan i za Ulcinj, ali za Ministarstvo, budući da je to preduslov razvoja jedne opštine u mnogim drugim oblastima.

Bajraktari je rekao da Ulcinj baštini iskrene evropske vrijednosti i da je, i iako teritorijalno najistočnija opština u državi, zapravo zapadna kapija Crne Gore.

Kako je istakao, Opština Ulcinj je prepoznala značaj ekologije i evropskih integracija, pa je reorganizacijom formiran poseban Sekretarijat za ekologiju koji objedinjava ove dvije oblasti.

Prema njegovim riječima, Opštini Ulcinj je cilj da svoj imidž profiliše kao prva zelena destinacija u Crnoj Gori.

“Za kratko vrijeme postignut je značajan napredak u rješavanju pitanja Solane i zaštite Valdanosa, dok će se u narednom periodu, uz podršku Vlade, raditi na početku realizacije projekta izgradnje postrojenja za prećišćavanje otpadnih voda, kao i nalaženje prihvatljivog rješenja za lokaciju deponije za inertni otpad“, poručio je Bajraktari.

Iz Generalnog sekretarijata su dodali da su, u okviru programa posjete, Marović i Bajraktari obišli Zavičajni muzej – Ulcinj, čije renoviranje se realizuje u okviru projekta HeritageREVIVED – Interreg Trilateralni program Hrvatska- Bosna i Hercegovina – Crna Gora.

“Renoviranje obuhvata, pored ostalog, objekat Etnografskog muzeja, galeriju Kule Balšića i biletarnicu, ukupne vrijednosti 87 hiljada EUR”, kaže se u saopštenju.

