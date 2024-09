Jačanje vladavine prava ključno za unapređenje demokratskih institucija u regionu

Podgorica, (MINA) – Jačanje vladavine prava i obezbjeđivanje efikasnosti i nezavisnosti pravosudnih sistema u zemljama Zapadnog Balkana od ključnog je značaja za njegovanje povjerenja javnosti, unapređenje demokratskih institucija i obezbjeđivanje dugoročnog mira i stabilnosti u regionu.

To je jedan od zaključaka regionalne konferencije „Efikasan odgovor pravosuđa na organizovani kriminal i korupciju na Zapadnom Balkanu“, koja je u četvrtak i danas organizovana u Budvi, u okviru OEBS-ovog regionalnog projekta praćenja suđenja.

Iz OEBS-a je saopšteno da je konferencija, koja je okupila 75 vodećih predstavnika pravosuđa i pravnih stručnjaka iz svih šest jurisdikcija u regionu, bila značajna platforma za zajedničke diskusije nakon objavljivanja prvog regionalnog „Izvještaja o praćenju suđenja na Zapadnom Balkanu“ ranije ove godine.

Navodi se da je izvještaj, koji pokriva više od 300 slučajeva organizovanog kriminala i korupcije visokog profila, otkrio potrebu za jačom pravosudnom saradnjom, transparentnošću i odgovornošću u regionalnoj borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, istovremeno pružajući preporuke za put naprijed.

Na regionalnoj konferenciji najavljena je i odluka Srbije da se pridruži OEBS-ovom projektu regionalnog praćenja suđenja ove godine.

To, kako se dodaje, ukazuje na značajnu posvećenost suočavanju sa široko rasprostranjenom i sistemskom korupcijom i organizovanim kriminalom.

Navodi se da uz učešće Srbije projekat proširuje aktivnosti praćenja suđenja na svih šest jurisdikcija Zapadnog Balkana, uz podršku terenskih operacija OEBS-a u Beogradu, Podgorici, Prištini, Sarajevu, Skoplju i Tirani.

Vršilac dužnosti šefa Misije OEBS-a u Crnoj Gori, Đovani Gabasi, kazao je da su ponosni što vide da veliki broj preporuka koje su podijeljene u prvom javnom izvještaju projekta već počinje da se sprovodi u nekoliko jurisdikcija, uključujući i Crnu Goru.

On je dodao da je to pokazano usvajanjem važnih zakona u oblasti reforme pravosuđa prije nekoliko mjeseci.

Programska koordinatorka OEBS-a Eirini Patsea istakla je vrijednost regionalnog izvještaja i konferencije, navodeći da njihovi nalazi ističu i napredak koji je postignut i izazove koji ostaju.

“U regionu se već dešava značajan napredak. Moramo konsolidovati napore i fokusirati se na održivo sprovođenje reformi“, rekla je Patsea.

Savjetnik za politiku i programe u Generalnom direktoratu za susjedstvo i pregovore o proširenju, Mateo de Simone, kazao je da je jačanje vladavine prava, zatvaranjem jaza po pitanju nekažnjivosti za ozbiljan organizovani kriminal i korupciju, pravna, društvena, etička i ekonomska neophodnost.

“I to je suštinski uslov za napredovanje u procesu evropskih integracija”, smatra De Simone.

U saopštenju se navodi da su tokom konferencije oformljene tri radne grupe za rješavanje kritičnih pitanja, kao što su transparentnost pravosuđa, reformski izazovi i prakse izricanja kazni.

“Konferencija predstavlja ključni korak naprijed u promovisanju pravosudnog integriteta i transparentnosti, uz unapređenje regionalne saradnje u rješavanju jednog od najhitnijih pitanja sa kojima se Jugoistočna Evropa danas suočava”, rekli su iz OEBS-a.

Oni su naveli da će ishodi stručnog skupa usmjeravati buduće reforme usmjerene na izgradnju jačeg, transparentnijeg pravosuđa u cijelom regionu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS