Jačaće kadrovske kapacitete u cilju suzbijanja prekograničnog kriminala

Podgorica, (MINA) – Uprava policije nastaviće sa intenzivnim operativno-obavještajnim radom i jačanjem kadrovskih kapaciteta, u cilju daljeg suzbijanja prekograničnog kriminala i krijumčarenja ljudi, poručio je vršilac dužnosti direktora policije Lazar Šćepanović.

Iz Uprave policije je saopšteno da je Šćepanović u utorak otvorio Regionalnu radionicu o prevenciji i borbi protiv trgovine ljudima i krijumčarenja migranata.

Šćepanović je naglasio da je Crna Gora nedavno usvojila ažuriranu verziju nacionalne Procjene opasnosti od teškog i organizovanog kriminala (SOCTA 2024), kojom su trgovina ljudima i ilegalne migracije definisani kao nacionalni prioriteti.

„Istakao je da su ti fenomeni u značajnoj mjeri uticali na stanje kolektivne bezbjednosti, posebno usljed intenziviranja migracionih tokova, aktivnog učešća multinacionalnih kriminalnih mreža i mogućnosti infiltracije izvršilaca krivičnih djela i pripadnika terorističkih grupacija“, kaže se u saopštenju.

Šćepanović je dodao da je u posljednjem periodu prepoznat novi oblik krijumčarenja migranata, koji uključuje nasilje nad njima, poput zlostavljanja, mučenja, iznude i otimanja novca, kao i kroz različite oblike seksualne i radne eksploatacije.

Crna Gora je, kako je poručio, posvetila značajnu pažnju usklađivanju svojih nacionalnih politika sa evropskim standardima u tim oblastima.

„Šćepanović je napomenuo da su napori države prepoznati u izvještaju Evropske komisije o napretku za prošlu godinu, koji je istakao napore Crne Gore u borbi protiv trgovine ljudima i krijumčarenja migranata“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je, u tom kontekstu, on podsjetio na međunarodni predmet „Alibaba“, kao značajan rezultat efikasne saradnje sa Europolom, Frontexom i EU4FAST projektom, u kojem je procesuirano 15 osoba odgovornih za krijumčarenje najmanje 352 migranta kroz teritoriju Crne Gore.

„Šćepanović je istakao da će, u cilju daljeg suzbijanja prekograničnog kriminala i krijumčarenja ljudi, Uprava policije nastaviti sa intenzivnim operativno-obavještajnim radom, kao i jačanjem kadrovskih kapaciteta u Sektoru za borbu protiv kriminala i Sektoru granične policije“, kaže se u saopštenju.

On je dodao da je krajem prošle godine formiran mješoviti operativni tim za razbijanje mreža krijumčara migranata, koji uključuje službenike granične i kriminalističke policije, a koji je već ostvario prve pozitivne rezultate prijemom u članstvo “OTF Zebra”, kao i prijem u podgrupu „Avganistanska OKG“.

U narednom periodu, kako je naglasio Šćepanović, u fokusu će biti jačanje saradnje sa regionalnim i međunarodnim organizacijama kroz EU4FAST projekat, kao i kroz aktivnosti sa UNODC, sa ciljem suzbijanja krijumčarenja migranata.

Prema njegovim riječima, dodatno će se proširiti kanali za razmjenu operativnih informacija, uključujući Zajedničke centre za saradnju (PCC).

„Šćepanović je poručio da savremeni bezbjednosni rizici i prijetnje zahtijevaju kontinuirano jačanje interresorne i međunarodne saradnje, kroz razmjenu iskustava, znanja i dobre prakse“, navodi se u saopštenju.

On je rekao da je uvjeren da će aktivnosti i saradnja sa međunarodnim partnerima doprinjeti daljem jačanju kapaciteta za suzbijanje kriminaliteta i unapređenje bezbjednosti građana u Crnoj Gori i regionu.

