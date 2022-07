Izvrsni rezultati Jakšića najbolja promocija Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Izvrsni rezultati automobiliste Vasilija Jakšića na takmičenjima u Crnoj Gori i Evropi predstavljaju najbolju promociju države, kazao je ministar sporta i mladih Vasilije Lalošević.

On je primio danas Jakšića, višestrukog šampiona države i trostrukog prvaka Centralne Evrope . Iz Ministarstva sporta i mladih saopšteno je da je Jakšić prvoplasirani na “Closed cars”.

Iz tog Vladinog resora kazali su da su do kraja šampionata ostale još četiri trke, u Poljskoj, Švajcarskoj, Sloveniji i Hrvatskoj, tako da se može očekivati da Jakšić, ukoliko nastavi ovim putem, postane prvak Evrope.

“Dosadašnji izvrsni rezultati na takmičenjima u Crnoj Gori i Evropi, predstavljaju najbolju promociju Crne Gore, a kruna svega je postavljeni cilj da ovaj mladi takmičar osvoji titulu evropskog prvaka i ostvari istorijski uspjeh, kako lični, tako i crnogorski”, rekao je Lalošević. (kraj) mip

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS