Izvještaj EP ukazuje da reforme moraju biti apsolutni prioritet

Podgorica, (MINA) – Izvještaj Evropskog parlamentu (EP) jasno ukazuje da crnogorska vlast kao apsolutni prioritet mora da tretira reforme neophodne za nastavak pregovora i članstvo u Evropskoj uniji (EU), od čega će jedino zavisiti uspjeh ili neuspjeh manjinske Vlade, kazali su iz Socijaldemokratske partije (SDP).

Izvjestilac EP Tonino Picula, predstavljajući izvještaj o napretku Crne Gore, naveo je da su političke blokade i stagnacija na evropskom putu obilježile proteklu godinu u Crnoj Gori.

Generalni sekretar SDP-a Ivan Vujović rekao je da u toj partiji vjeruju da će donosioci odluka u Crnoj Gori pažljivo pročitati taj, kao i druge relevantne EU dokumente i pravilno protumačiti šta su to prioriteti i ključne teme koje država mora urgentno rješavati.

Crna Gora, kako je kazao, nema vremena za čekanje i bavljenje nametnutim i tuđim temama, koje dijele i udaljavaju od EU puta.

Vujović je poručio da je primarni interes Crne Gore da u narednih nekoliko mjeseci snažno iskorači i iskoristi evropski prostor koji joj se pruža kao prvoj narednoj članici Unije.

„Imali smo priliku ko zna po koji put da čujemo da se od Crne Gore u narednom periodu očekuje intenzivan rad i parlamentarni dijalog na ostvarivanju pravosudnih reformi, u prvom redu neophodnih imenovanja u Skupštini, kao preduslovu za dalji dinamičan integracioni put“, kaže se u saopštenju.

Vujović je naveo da je Picula, predstavljajući izvještaj, ponovio da je evidentan strani uticaj u Crnoj Gori, trajni interes Rusije da destabilizuje region, kao i direktan uticaj Srpske pravoslavne crkve na politička dešavanja u zemlji.

„Veoma je važno što će se i u tom dokumentu izvjesno naći formulacije iz Rezolucije EP o stranom uplitanju u demokratske procese u kojima se potcrtava da se štetni regionalni uticaj zvanične Moskve sprovodi kroz razne forme, uključujući i neke religijske organizacije“, kaže se u saopštenju.

Vujović je kazao da se, takođe, apostrofira i osuđuje miješanje zvanične Srbije vezano za dešavanja od 5. septembra prošle godine.

„A prema inicijativi Otvoreni Balkan poziva na veliki oprez i iskazuje podrška inicijativama koje uključuju sve zemlje regiona, što nije slučaj sa Otvorenim Balkanom“, navodi se u saopštenju.

