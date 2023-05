Izostanak djelotvorne istrage o ubistvu Jovanovića mrlja na obrazu države

Podgorica, (MINA) – Sindikat medija (SMCG) pozvao je Vladu, policiju i tužilaštvo da konačno pokažu spremnost da slučaj ubistva glavnog i odgovornog urednika Dana Duška Jovanovića stave u fokus rada i dokažu da iza riječi stoje i djela.

Iz SMCG su u saopštenju povodom godišnjice ubistva Jovanovića naveli da velika mrlja ostaje na obrazu države zbog izostanka djelotvorne istrage koja bi dovela do nalogodavaca i motiva za taj zločin.

“Devetnaest godina nakon ubistva Jovanovića, država i dalje nije rasvijetlila taj najveći zločin prema novinarima u istoriji Crne Gore”, kaže se u saopštenju.

Kako su kazali iz SMCG, iako je više puta sa najviših adresa ukazivano da se stvari pomjeraju sa mrtve tačke, javnost je uskraćna za dokaze za takve tvrdnje.

“Čak je i Komisija za praćenje istraga napada na novinara u posljednjem izvještaju, koji je objavljen krajem prošle godine, konstatovala očigledne, ozbiljne propuste i preporučila nadležnim organima naredne korake”, naveli su iz SMCG.

Oni su rekli da je još nepoznato da li su i u kojoj mjeri nadležni postupili u skladu sa preporukama.

Iz SMCG naveli su da su predstavnici civilnog sektora i medijske zajednice predložili i angažman međunarodnih eksperata, koji bi pomogli da se to ubistvo razriješi, ali da i tim povodom ništa konkretnije nije učinjeno.

“Pozivamo Vladu, policiju i tužilaštvo da konačno pokažu spremnost da taj zločin, koji se nalazi na listi najstarijih neriješenih ubistava novinara u Evropi, stave u fokus rada i dokažu da iza riječi stoje i djela”, kaže se u saopštenju.

Iz SMCG rekli su da bez potpunog rasvjetljavanja tog ubistva nema ni simbolične satisfakcije za porodicu Jovanović i medijsku zajednicu.

“A Crna Gora ostaje jedna od zemalja koja u svim međunarodnim izveštajima ima balast zbog toga što nije sprovela efikasnu istragu ubistva novinara”, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS