Izmjene Zakona o visokom obrazovanju zabrinjavajuće

Podgorica, (MINA) – Predložene izmjene Zakona o visokom obrazovanju su zabrinjavajuće, jer pružaju veliki stepen slobode u pogledu iznosa novca koji se izdvaja za studente, poručili su iz Studentskog parlamenta Univerziteta Crne Gore (SPUCG).

Oni su podsjetili da je izmjenama Zakona o visokom obrazovanju definisano da visinu studentskog kredita i stipendije za najbolje studente utvrđuje Vlada, u zavisnosti od raspoloživih budžetskih sredstava.

U SPUCG, kako su saopštili, smatraju da se jedino kroz procentualne iznose minimalnih zarada, koji su trenutno važeći, može obezbijediti da sa rastom minimalne zarade dođe i do rasta iznosa davanja namijenjih studentima.

“Predloženo zakonsko rješenje nas zabrinjava iz razloga što pruža veliki stepen slobode u pogledu određivanja iznosa sredstava koja se izdvajaju, odnosno odnose na studentski standard”, kađe se u saopštenju SPUCG.

Oni su upozorili da bi i utvrđivanje fiksnog iznosa studentskih kredita i stipendija, u odnosu na aktuelno zakonsko rješenje, bilo korak unazad, kao i da bi dodatno i nepotrebno komplikovalo usklađivanje iznosa ovih davanja i unosilo dodatnu nesigurnost po pitanju studentskog standarda.

“Nema sumnje da iznos davanja namijenjenih studentima, odnosno prava iz studentskog standarda, mora pratiti rast minimalne zarade, kao i cjelokupnu socio-ekonomsku situaciju, odnosno stanje u državi”, poručili su iz SPUCG.

U toj organizaciji smatraju da je aktuelno rješenje, koje uzima u obzir procentualne iznose minimalnih zarada, prilično dobro, i da se samo tako može obezbijediti da sa rastom minimalne zarade dođe i do rasta iznosa davanja namijenjih studentima.

Iz SPUCG su kazali da je bilo očekivano da će iznos studentskog kredita, odnosno stipendije, biti određivan kao do sada, u procentualnom iznosu – ali uzimajući u obzir “dvostepenu“ minimalnu zaradu od 600 EUR za radna mjesta do V nivoa kvalifikacije obrazovanja, odnosno 800 EUR za one sa VI i višim nivoom kvalifikacije obrazovanja.

Oni su pojasnili da je bilo očekivano da studentski kredit ne bude niži od 25 dosto od minimalne zarade koja iznosi 600 EUR za studente osnovnih studija, odnosno 800 EUR za studente postdiplomskih master i specijalističkih studija.

Prema njihovim riječima, isto je trebalo primijeniti i za studentske stipendije, ali za procenat od 50 odsto od minimalne zarade predviđene za određeni stepen obrazovanja.

Iz SPUCG su, osvrćući se na izmjene Zakona o stručnom osposobljavanju, pozdravili odluku Vlade da se ide u pravcu povećanja iznosa naknade za korisnike Programa stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem.

Oni su istakli da smatraju da je povećanje pomenute naknade trebalo biti u značajnijem iznosu, odnosno da je ista trebalo da iznosi 800 EUR.

“Prethodno iz razloga što su korisnici programa stručnog osposobljavanja svršeni visokoškolci, odnosno lica sa stečenim VI ili VII-1, odnosno VII-2 nivoom kvalifikacije obrazovanja, te bi naknada za njihov rad trebalo da nastavi da prati iznos minimalne zarade predviđen za taj nivo kvalifikacija”, pojasnili su iz SPUCG.

Oni su poručili da su otvoreni za uključivanje u diskusiju i postupke donošenja svih odluka koje se odnose na studentsku populaciju i mlade uopšte, a čijim radom koordiniše Vlada Crne Gore, odnosno njena ministarstva.

“Drugačiji pristup smatramo neopravdanim, posebno uzimajući u obzir naše iskustvo u pomenutim oblastima, praksu i doprinos razvijanju i unapređivanju sistema visokog obrazovanja, zapošljavanja mladih, ali i omladinskih politika uopšte”, navodi se u saopštenju.

Iz SPUCG su kazali da su sigurni da mogu mnogo pružiti u okviru takvih postupaka.

“Svakako da smo jedini pozvani da u ime studenata to i činimo”, dodali su iz SPUCG.

Oni su podsjetili da su Zakonom o visokom obrazovanju i Zakonom o mladima prepoznati kao organizacija koja je ovlašćena za zastupanje i zaštitu prava i interesa studenata i sprovođenje omladinske politike.

