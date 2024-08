Izdato skoro 53 hiljade EUR prekršajnih naloga zbog nepoštovanja propisa na moru

Podgorica, (MINA) – Pomorski inspektori su, u proteklih 15 dana, izvršili 380 kontrola i izdali prekršajne naloge u iznosu od skoro 53 hiljade EUR zbog nepoštovanja propisa na moru.

Ministar pomorstva Filip Radulović kazao je u objavi na platformi X da nema tolerancije za nepoštovanje propisa na moru.

“Pojačane kontrole su dale rezultat. Inspektori su u posljednjih 15 dana izvršili 380 kontrola i utvrdili 123 nepravilnosti. Izdati su prekršajni nalozi u iznosu od 52.840 EUR”, rekao je Radulović.

On je kazao da su gotovo kod svakog trećeg kontrolisanog plovila evidentirane nepravilnosti.

„Sigurnost svih učesnika na vodi je naš prioritet“, poručio je Radulović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS