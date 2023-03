Izborna tišina počinje sjutra u ponoć

Podgorica, (MINA) – Izborna tišina uoči drugog kruga predsjedničkih izbora, koji će biti održan u nedjelju, počeće sjutra u ponoć.

U drugom krugu predsjedničkih izbora učestvovaće kandidati Demokratske partije socijalista i Pokreta Evropa sad, Milo Đukanović i Jakov Milatović.

Đukanović je u prvom krugu osvojio 35,3 odsto glasova, a Milatović 28,9 odsto.

Za crnogorskog predsjednika, u drugom krugu, biće izabran kandidat koji je dobio veći broj glasova izašlih birača.

Mandat predsjednika Crne Gore je pet godina.

Glasačko pravo na predsjedničkim izborima ima 542.154 građana.

Biračka mjesta biće otvorena od sedam do 20 sati.

