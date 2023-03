Izbori bili konkurentni, poštovane osnovne slobode građana

Podgorica, (MINA) – Predsjednički izbori u Crnoj Gori bili su konkurentni, kandidati su mogli slobodno da vode kampanju i poštovane su osnovne slobode građana, ocijenila je međunarodna posmatračka misija.

Šef misije Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR), Tomaš Mesarić, kazao je da potvrđivanje kandidatura nije bilo inkluzivno i da su dugogodišnji nedostaci u zakonskom okviru i propisima o finansiranju kampanja ostali neriješeni.

„Registrovani kandidati su imali jednake uslove tokom kampanje“, rekao je Mesarić na konferenciji za novinare.

On je naveo da je nedostatak funkcionalnog Ustavnog suda tokom većeg dijela procesa ostavio ključne elemente izbora bez sudskog nadzora.

Mesarić je kazao da ostaje problem uticaja stranih televizija tokom kampanje.

„Javni emiter imao je balans u pokrivanju svih kandidata, ali su privatni mediji bili pristrasni i uticali su na građane“, rekao je Mesarić.

Kako je kazao, misija je pozitivno ocijenila proces glasanja na svim mjestima.

„Proces je manje pozitivno procijenjnen u smislu brojanja“, dodao je Mesarić.

On je naveo da je prvi krug izbora održan u trenutku institucionalne krize, što je dovelo do raspisivanja prijevremenih parlamentarnih izbora svega tri dana prije predsjedničkih.

Mesarić je, govoreći o zakonodavnom okviru, kazao da postoje značajni nedostaci i to je, kako je kazao, problem koji mora biti hitno riješen.

„Parlament nije ažurirao izborni zakon od 2013. godine, a preporuke ODIHR-a i Venecijanske komisije da se zakonodavstvo uskladi prema međunarodnim standardom, nijesu implementirane“, rekao je Mesarić i istakao da je potrebna sveobuhvatna reforma izbornog zakonodavstva.

On je naveo da je Državna izborna komisija postupila dikriminatorski i prevazišla zakonske procesdure kada su u pitanju informacije o državljanstvu i prebivalištvu za neke potencijalne kandidate i odbijanje kandidature na osnovu toga.

Mesarić je kazao da žene ostaju nedovoljne prisutne u političkom životu Crne Gore.

„Jedina žena koja je bila predsjednički kandidat bila je pod policijskom zaštitom i dobila je prijetnje tokom kampanje“, istakao je Mesarić.

On je kazao da je kampanja bila konkurentna i da su kandidati mogli da se obrate svim biračima i, kako je kazao, to je poboljšanje u odnosu na praksu od ranije.

Mesarić je rekao da zakonodavni okvir za finansiranje kampanje nije promijenjen od 2020. godine i da većina preporuka ODIHR-a nijesu riješene.

„Nedostaci zakonodavstva su imali veliki uticaj na transparentnost i odgovornost finansiranja kampanja“, pojasnio je Mesarić.

On je, govoreći o medijima, kazao da ih politička polarizacija i ograničeno tržište oglašavanja čine ranjivim.

„Javni servis je pokrivao skoro cijele izbore na manje gledanom trećem kanalu. Istovremeno privatni TV kanali pružili su široku pokrivenost, ali tri od četiri kanala imala su jasnu pristrasnost“, rekao je Mesarić.

On je kazao da je dan izbora dobro organizovan i da su procedure ispoštovane.

„Tajnost glasanja nije bila uvijek ispoštovana. Sve u svemu, dan je prošao mirno i većina posmatrača je reklo da su izbori prošli dobro“, naveo je Mesarić.

Upitan o lažnim vijestima objavljenim dan prije i na dan izbora, koji su dolazili iz medija iz Srbije, Maserić je rekao da su to vidjeli i da je broj tih slučajeva još uvijek mali.

„Apsolutno smo sigurni da to ne stvara neku preveliku zabrinutost. Što se tiče specifičnih sajtova registrovanih u Srbiji, ne može se direktno vidjeti da oni predstavljaju vlast u Srbiji“, rekao je Mesarić.

On je, govoreći o reformi izbornog zakonodavstva, kazao da postoji nacrt zakona o izborima koji je pred skupštinskim odborom, ali da parlament ne bi trebalo sada da zasijeda jer su raspisani parlamentarni izbori.

„Ne očekujemo da će se desiti ta reforma zakonodavstva do 11. juna, jer neće biti sjednica Skupštine“, rekao je Mesarić.

Šef delegacije Parlamentarne skupštine (PS) Savjeta Evrope Džo Orajli rekao je da zajednička izjava misije predstavlja dokaz dobre saradnje.

„Bez obzira na ishod ovih izbora, novi predsjednik moraće da otvoreno sarađuje sa Skupštinom, kako bi se obezbijedilo nesmetano funkcionisanje institucija“, rekao je Orajli.

On je najavio da će posmatrati i drugi krug izbora, koji će biti održan 2. aprila i da će nakon toga izvještaj predstaviti na narednoj sjednici PS u Strazburu.

Orajli je kazao da su veoma zadovoljni sa mejnstrim medijima, ali da treba da postoji jasan registar vlasnika medija.

Šef misije Evropskog parlamenta (EP) Tonino Picula kazao je da se Crna Gora, kao kandidat za članstvo u Evropskoj uniji (EU), visoko pozicionira na spisku prioriteta EP u oblasti spoljne politike.

„Radili smo na tome da u stvarnost pretočimo želju Crne Gore da se pridruži u EU, zato smo i posmatrali izbore“, rekao je Picula.

On je istakao da su vladavina prava, suzbijanje korupcije i sveobuhvatne izborne reforme ono na čemu treba da se radi u Crnoj Gori.

„Crna Gora pripada porodici demokratskih nacija evrope, demokratska tranzicija je preduslov za napredak. Pohvaljujemo Crnu Goru jer je saveznik EU u međunarodnoj areni, u smislu agresije Rusije na Ukrajinu“, rekao je Picula i istakao da Unija i Crna Gora moraju stvarati snažnije veze.

Picula je kazao da su tokom izbornog dana radili u tri tima, u Podgorici, Kotoru, Budvi, Baru i Ulcinju.

Kako je kazao, izborni okvir treba sveobuhvatno reformisati.

Picula je naveo da kampanje nijesu pogoršavale podjele, makar tokom prvog kruga.

„Uloga Pravoslavne crkve je nešto što je bio predmet bojazni naših sagovornika“, rekao je Picula.

On je kazao da su prepoznali profesionalnost Državne izborne komisije u pogledu tehničkih pitanja, ali da brine to što se u tom tijelu glasalo u skladu sa političkim opredjeljenjima.

„Slučaj Milojka Spajića izuzetno je važan u tom smislu, kao i nestanak velikog broja potpisa za kandidaturu Gorana Danilovića. Proces verifikacije potpisa treba dodatno regulisati“, istakao je Picula.

On je naglasio da se nadaju se da će i drugi krug biti održan u mirnoj atmosferi.

Picula je kazao da je četiri od pet nacionalnih TV stanica u Crnoj Gori, u stvari registrovano u Srbiji.

„To znači da su mnogi građani Crne Gore na dnevnoj osnovi izloženi informacijama tih medija. Druga je stvar koliki je njihov stvarni uticaj, ali mogućnosti postoje“, rekao je Picula.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS