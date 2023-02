Izbor sudija Ustavnog suda sprovesti do kraja

Podgorica, (MINA) – Proces izbora sudija Ustavnog suda mora se sprovesti do kraja jer dugotrajna interna kriza institucija prijeti da u potpunosti zaustavi svaki dalji napredak države, kazao je izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Tonino Picula.

Picula je televiziji E kazao da u ovom trenutku treba biti realan i osigurati temeljnu, osnovnu funkcionalnost Ustavnog suda u Crnoj Gori.

“Bez njega puno toga dolazi u pitanje. Vidjećemo zapravo da li će se i ovakav dogovor ispoštovati. To bi već bio korak naprijed u dobrom pravcu“, kazao je Picula.

Govoreći o Zakonu o porijeklu imovine, on je podsjetio da Evropska komisija već izrazila određene rezerve u tom slučaju.

Prema riječima Picule, ako je u kaznenom postupku dokazano da je imovina nezakonito stečena, nema nikakvog smisla da se za oduzimanje imovine vodi parnični postupak.

“Zato ne mogu razumjeti namjere zakonodavca u ovom konkretnom slučaju”, dodao je Picula.

On je naveo da je u suprotnosti sa dobrom demokratskom praksom da Vlada u tehničkom mandatu kadrira u javnim preduzećima, smjenjuje rukovodstva i postavlja nova i planira zakonske izmjene o važnim oblastima za koje treba imati neupitni legitimitet.

“Aktuelna Vlada je davno izgubila povjerenje u Skupštini i sada živi zagrobnim životom. Najodgovorniji za ovu bizarnu situaciju treba da smognu snage i vjere u demokratski kapacitet crnogorskog biračkog tijela i da mu povjere odlučivanje na izborima”, smatra Picula.

On je rekao da, ukoliko se ovakva situacija nastavi nastavi, ne može doći do bitnog pomaka u pregovorima između Crne Gore i Evropske unije (EU).

“Naprosto je potrebna obnova legitimiteta onih koji u ime Crne Gore pregovaraju“, kazao je Picula.

On je ocijenio da bi izbori pomogli da se stekne novi pregovarački legitimitet Crne Gore.

Kako je naveo, tako bi se moglo odlučivati o dubokim promjenama, reformama koje čekaju Crnu Goru, kao što su morale napraviti sve zemlje u pristupnom procesu.

“Bez takvog legaliteta i legitimiteta, teško je očekivati napredak ka članstvu u Evropskoj uniji”, naveo je Picula.

On je naglasio da je zabrinut zbog političke situacije u Crnoj Gori i napomenuo da se nagomilani problemi ne mogu sakriti ispod tepiha zbog jednog političkog dogovora.

„A opšta situacija se toliko izmjenila od ljeta 2020. pa smatram da bi neke nove političke kombinacije u okviru postojećeg sastava Skupštine bile još nestabilnije i mislim da bi bile osuđene na propast od početka”, rekao je Picula.

On je kazao da to nije pitanje njegovog subjektivnog utiska nego činjenice da su građani Crne Gore direktne žrtve dokazane nefunkcionalnosti ovog sastava Sklupštine.

“Ta nefunkcionalnost ne smije postati hronična, a Crna Gora država „slučaj“, to se ne smije dopustiti“, naglasio je Picula.

On je naveo da je Crna Gora postala još jedna kritična tačka na Zapadnom Balkanu u, kako je kazao, tubulentnim i prevratničkim geopolitičkim okolnostima.

Kako je saopštio, ukoliko se takva situacija nastavi, ne može doći do bitnog pomaka u pregovorima između Crne Gore i EU.

