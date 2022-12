Izbor sudija Ustavnog suda i raspisivanje izbora put za izlazak iz krize

Podgorica, (MINA) – Ponovno pokretanje procedure za izbor sudija Ustavnog suda i raspisivanje izbora put je za izlazak iz aktuelne krize, kazao je predsjednik Bošnjačke stranke (BS) Ervin Ibrahimović.

Iz BS-a je saopšteno da se Ibrahimović sastao danas u Podgorici sa izaslanikom predsjednika Vlade Ujedinjenog Kraljevstva za Zapadni Balkan (ZB) Stjuartom Pičom i specijalnim izaslanikom savezne Vlade Njemačke za region Manuelom Saracinom.

Ibrahimović je rekao da je postignuta visoka saglasnost stavova u pogledu neophodnosti hitnog iznalaženja rješenja za izlazak iz političke i institucionalne krize, posebno u kontekstu aktuelnog geopolitičkog trenutka i pokušaja skretanja Crne Gore i zemalja ZB sa evroatlantskog puta.

“Saglasili smo se da je ponovno pokretanje procedure za popunjavanje Ustavnog suda, kroz odgovoran dijalog, i raspisivanje izbora najbolji put za izlazak iz aktuelne krize”, naveo je Ibrahimović.

On je dodao da su se na sastanku saglasili da je ZB, a posebno Crnoj Gori, mjesto u evroatlantskoj zajednici razvijenih država.

Ibrahimović je kazao da je sagovornike upoznao sa stanjem u oblasti manjinskih prava u Crnoj Gori i zabrinutošću činjenicom da su imenovanja u sudstvu i tužilaštvu u posljednje dvije godine zaobišla manjinske narode.

“Sagovornici su dali punu podršku politici BS-a, kao evropskoj politici razuma i dijaloga”, rekao je Ibrahimović.

Iz BS-a su naveli da su sastanku prisustvovali ambasadorka Velike Britanije u Crnoj Gori Karen Medoks i Kristof Baung iz ambasade Njemačke u Podgorici.

