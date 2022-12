Izbor sudija i opoziv Zakona prvi korak za izlazak iz krize

Podgorica, (MINA) – Odgovornost za okončanje krize snose politički akteri u Crnoj Gori, a prvi korak trebalo bi da bude imenovanje sudija Ustavnog suda i opoziv Zakona o predsjedniku, kazala je portparolka Evropske komisije Ana Pisonero.

Ona je za Televiziju Crne Gore rekla da je Evropska unija (EU) bila jasna u svom javnom stavu.

“Odgovornost za izlazak iz zastoja i okončanje krize snose politički akteri u Crnoj Gori”, poručila je Pisonero.

Ona je navela da EU pomno prati situaciju u Crnoj Gori, prenosi Portal RTCG.

Pisonero je istakla da bi prvi korak trebalo da bude imenovanje sudija Ustavnog suda i opoziv zakona o predsjedniku.

“EU poziva sve političke aktere da postignu brzu deeskalaciju i dogovor o rješenju trenutnog političkog ćorsokaka, kako bi se napredovalo u želji građana Crne Gore da se pridruže EU”, navela je Pisonero.

