Ivanović u radnoj posjeti SAD-u

Podgorica, (MINA) – Ministar vanjskih poslova Filip Ivanović boraviće od sjutra do 2. februara u radnoj posjeti Sjedinjenim Američkim Državama (SAD).

Iz Ministarstva vanjskih poslova saopšteno je da će se Ivanović u Njujorku sastati sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antoniom Guterešom, kao i sa predstavnicima udruženja dijaspore-iseljenika.

„Ivanović će u Vašingtonu imati niz susreta sa visokim predstavnicima američke administracije, Kongresa i think tank zajednice“, najavili su iz tog Vladinog resora.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS