Ivanović: Proces evropskih integracija Crne Gore može se okončati tokom mandata 44. Vlade

Podgorica, (MINA) – Proces evropskih integracija Crne Gore, sprovođenjem reformi i adekvatnom diplomatskom aktivnošću, može se okončati za vrijeme trajanja mandata 44. Vlade, ocijenio je ministar vanjskih poslova Filip Ivanović.

Ivanović je, na novogodišnjem prijemu za diplomatski kor u Vili Gorica, rekao da je Crna Gora beskompromisan partner Evropske unije (EU), pouzdan NATO saveznik i dobar susjed, iskren prijatelj, otvoren za sve vidove regionalne saradnje, koji region čine bezbjednim, bolje povezanim i prosperitetnim.

“Vjerujem da je danas jasnije nego ikada da je ujedinjenje evropskog kontinenta zasnovano na temeljnim vrijednostima EU, jedina garancija za naš trajni mir, sigurnost i dobrobit. To je ono što svi dugujemo svojim građanima,“ kazao je Ivanović.

On je naveo da članstvo u EU ostaje glavni zacrtani cilj na spoljnopolitičkom planu, čijem ostvarenju su Vlada i Ministarstvo vanjskih poslova iskreno i potpuno posvećeni.

„Uvjereni smo da sprovođenjem odgovarajućih reformi, na unutrašnjem, kao i adekvatnom diplomatskom aktivnošću, na spoljnom planu, možemo proces evropskih integracija okončati u razumnom roku, odnosno za vrijeme trajanja mandata ove vlade“, ocijenio je Ivanović.

On je kazao da je Crna Gora i na multilateralnim forumima, tokom ove godine bila prepoznatljiva po zalaganju za očuvanje mira i bezbjednosti i poštovanje međunarodnog humanitarnog prava.

„Uz snažnu osudu terorističkih napada i prijetnji po bezbjednost država i živote ljudi, prioritet međunarodne zajednice moraju biti zaštita civila i obezbjeđivanje humanitarne pomoći“ istakao je Ivanović.

On je, govoreći o dobrosusjedskim odnosima i regionalnoj saradnji, ocijenio da je napredak jedne države dobar znak i podsticaj za evropski put svih ostalih.

“To što dijelimo viziju razvoja na temeljima evropskih vrijednosti, zajednički je imenilac za prevazilaženje svih izazova i nesporazuma”, rekao je Ivanović.

