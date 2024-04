Ivanović: Pristupanje Crne Gore EU do 2030. realnost

Podgorica, (MINA) – Pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji (EU) do 2030. godine je realnost, ocijenio je ministar vanjskih poslova Filip Ivanović na panel diskusiji održanoj u okviru Delfi ekonomskog foruma.

Kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP), on je kazao da je politika proširenja najuspješnija politika EU, koja podstiče demokratske i ekonomske reforme u zemljama koje žele postati članice i promoviše stabilnost i prosperitet u Evropi.

„Za Crnu Goru je proširenje EU do 2030. realnost, a uvjereni smo da se to može desiti i prije. To su poruke koje posljednje vrijeme možemo čuti sa svih važnih adresa, a mi istovremeno radimo veoma naporno da to i ostvarimo“, rekao je Ivanović na panelu “Proširenje EU 2030: San ili stvarnost?”.

On je naveo da je jasno da je rat na tlu Evrope promijenio geopolitičku stvarnost i uticao da proces proširenja EU dobije novu dinamiku i podstakne da nešto, što je prije nekoliko godina moglo biti san, sada može biti i biće stvarnost.

Kako je istakao Ivanović, Crna Gora je u savršenoj poziciji da bude prva sljedeća članica i pokaže da je proširenje EU izvodljivo i relevantno.

Sa panela je poručeno da je unutrašnja reforma EU potrebna, ali da ne smije poslužiti kao izgovor za odgađanje prijema novih članica.

Ocijenjeno je da proces proširenja EU može i treba da se odvija paralelno sa reformom EU, a da politika proširenja ostane čvrsto utemeljena na principu napredovanja zasnovanom na individualnim zaslugama.

„Bilo je riječi i o postepenom gubitku entuzijazma u odnosu na proširenje među zemljama Zapadnog Balkana, iz različitih razloga“, rekli su iz MVP.

U tom kontekstu, Ivanović je kazao da je stepen podrške građana u Crnoj Gori oko 80 odsto, što je dodatan razlog da upravo Crna Gora bude 28. članica Unije.

