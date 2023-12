Ivanović: Pokazali da smo konstruktivan partner u multilateralnim organizacijama

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je, na 30. Ministarskom savjetu OEBS-a u Skoplju, još jednom pokazala da je konstruktivan partner i da je posvećena izgradnji aktivne i kredibilne uloge u multilateralnim organizacijama, rekao je ministar vanjskih poslova Filip Ivanović.

Kako je saopšteno iz Ministarstva vanskih poslova, Ivanović je rekao da je Ministarski savjet OEBS-a završen nakon dva prilično dinamična dana, kao i da je dobro što se na kraju ipak došlo do kompromisnog konsenzusa.

Prema njegovim riječima, taj kompromisni konsenzus će omogućiti nesmetano funkcionisanje organizacije u narednom periodu, ali je takođe potvrdio da su razgovor, dijalog i kompromis ono što treba baštiniti čak i u momentima krize i neslaganja.

“Što se tiče učešća naše delegacije, mi smo imali aktivnu i konstruktivnu ulogu u ovim događanjima, dali smo svoj doprinos. Ja sam kao šef delegacije danas imao bilateralne sastanke sa ministrima vanjskih poslova Azerbejdžana i Jermenije”, kazao je Ivanović.

On je naveo da se sreo i sa generalnom sekretarkom OEBS-a, kao i sa predstavnicom za slobodu medija, kao i da je crnogorska delegacija je prisustvovala događaju koji je bio posvećen borbi protiv nasilja nad novinarkama u onlajn prostoru.

“Sve u svemu, mogu reći da je naše učešće na ovom sastanku bilo vrlo uspješno, da je Crna Gora još jednom pokazala da je konstruktivan partner i da je posvećena izgradnji aktivne i kredibilne uloge u multilateralnim organizacijama”, rekao je Ivanović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS