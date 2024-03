Ivanović: Ne može doći do problema u funckionisanju Vlade i većine

Podgorica, (MINA) – Izbor vršioca dužnosti direktora Uprave policije Aleksandra Radovića neće se na bilo koji način reflektovati na parlamentarnu većinu, kazao je ministar vanjskih poslova Filip Ivanović.

Ivanović je na konferenciji za novinare, nakon sastanka sa mađarskim šefom diplomatije Peterom Sijartom, kazao da očekuje da će komunikacija lidera partija parlamentarne većine biti intenzivirana u narednim danima.

“Ali ne vidim da može doći do nekih problema u funkcionisanju Vlade i parlamentarne većine”, rekao je Ivanović.

Upitan dokle se stiglo sa procesom imenovanja ambasadora, Ivanović je ponovio da očekuje da će stav predsjednika države biti pozitivan.

Ivanović je dodao da stav Milatovića očekuju najkasnije sljedeće sedmice.

“Kad dobijemo stav krenućemo u dalju formalnu proceduru”, naveo je Ivanović.

