Ivanović: Nastavićemo da budemo pouzdan partner SE

Podgorica, (MINA) – Crna Gora će nastaviti da blisko sarađuje sa Savjetom Evrope (SE), kako bi podstakla dalji napredak na putu dostizanja najviših evropskih standarda, koji će omogućiti da se država približi članstvu u Evropskoj uniji (EU), poručio je ministar vanjskih poslova Filip Ivanović.

Kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova, Ivanović je učestvovao na prvom sastanku Upravnog odbora zajedničkog Programa SE i EU „Horizontalni mehanizam 3“.

Ivanović je kazao da su se okupili u momentu kada je i dalje u jeku najveća bezbjednosna kriza na tlu Evrope od Drugog svjetskog rata, koja ima dalekosežne reperkusije i uzrokuje ogromnu patnju za civile u Ukrajini.

On je podsjetio na posljednji izvještaj generalne sekretarke SE o stanju demokratije, ljudskih prava i vladavine prava, u kome se ukazuje na nazadovanje u mnogim oblastima, poput nasilja nad novinarima, ograničavanja aktivizma civilnog sektora, slobode medija i okupljanja, porasta govora mržnje.

“Imajući sve to u vidu, rad SE na zaštiti fundamentalnih demokratskih vrijednosti je važniji nego ikada”, istakao je Ivanović.

On je naglasio da Crna Gora u potpunosti dijeli principe i standarde koje promoviše SE i prepoznaje ih kao prioritete u nacionalnim aktivnostima.

“To znači da ćemo nastaviti da budemo pouzdan partner Savjetu Evrope u izvršavanju njegovog mandata, što je uostalom na tragu našeg vanjsko-političkog cilja o jačanju uloge Crne Gore u međunarodnim organizacijama”, istakao je Ivanović.

On je kazao da je zadovoljan nivoom saradnje koji Crna Gora ima sa SE i Programskom kancelarijom u Podgorici, kao važnim partnerima u nacionalnim reformskim procesima.

“Zahvalni smo za podršku koju SE u kontinuitetu pruža Crnoj Gori u brojnim oblastima kroz zakonodavnu ekspertizu i tehničku pomoć, koja doprinosi jačanju crnogorskih demokratskih procesa i institucija u izvršavanju obaveza Savjeta”, rekao je Ivanović.

Kako je dodao, pomoć je istovremeno komplementarna sa evropskim ciljevima i pomaže napretku Crne Gore na putu ka EU.

Ivanović je kazao da mu je drago što tematske oblasti i projekti u sklopu Horizontalnog mehanizma dotiču brojne ključne segmente vladavine prava i borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, koje su integralni dio evropskog integracionog puta Crne Gore.

On je kazao da u Vladi posebno cijene važnim preporuke GRECO-a i MONEYVAL-a za dostizanje ciljeva i usklađivanje crnogorskog sistema sa modernim evropskim standardima, a što će opredijeliti ispunjavanje privremenih mjerila za poglavlja 23 i 24 u procesu pregovora sa EU.

“Našu posvećenost smo potvrdili nedavno i sa najvišeg nivoa, učešćem predsjednika Vlade (Milojka) Spajića prilikom evaluacije MONEYVAL-a, zahvaljujući kojoj se očekuje da Crna Gora ne bude stavljena na sivu listu FATF-a, čime su izbjegnute ozbiljne i višestruke posljedice”, rekao je Ivanović.

Govoreći o oblasti ekonomskog kriminala, Ivanović je kazao da Crna Gora veoma cijeni ekspertsku pomoć u draftiranju legislative u toj oblasti.

“Nadamo se da ćemo uz dodatnu pomoć SE biti u prilici da izazove u ovom domenu bolje rješavamo, posebno u vezi sa implementacijom Zakona o restriktivnim mjerama, koji bi trebalo da bude usvojen ubrzo”, rekao je Ivanović.

Kako je dodao, posebno su motivisani da vide rezultate u sklopu projekta u oblasti sudstva, odnosno na polju jačanja odgovornosti sudstva, koja je od presudne važnosti za napredak Crne Gore u pregovorima sa EU.

Ivanović je kazao da su zahvalni za podršku u izradi nove strategije za reformu sudstva, koja pruža smjernice za djelovanje u narednom periodu.

“Svjesni smo političke važnosti te oblasti i radujemo se daljim zajedničkim naporima u postizanju viših standarda profesionalizacije sudstva”, dodao je Ivanović.

On je istakao da je reforma medijskih zakona, kojom se reguliše vrlo važna oblast slobode izražavanja, kao temelja demokratije, još jedna od prioritetnih.

“Ubijeđeni smo da će taj proces biti ubrzo okončan i da ćemo, uz pomoć eksperata SE, imati legislativu koja je u potpunosti usklađena sa standardima SE i EU”, rekao je Ivanović.

On je kazao da računaju na podršku SE i u jačanju zaštite novinara, kao jednog od važnih elemenata slobode izražavanja.

Ivanović je zahvalio SE za ekspertsku pomoć u poboljšanju mehanizama zaštite ljudskih prava i antidiskriminacije.

“U tom smislu, pomoć SE je vrlo korisna za jačanje kapaciteta u suprotstavljanju fenomenima nasilja nad ženama i nasilja u porodici, kao i borbe protiv trgovine ljudima”, rekao je Ivanović i pohvalio ROMACTED projekat, koji je posvećen poboljšanju prava jedne od najranjivijih kategorija populacije.

On je ponovio da su sve aktivnosti u okviru Horizontalnog mehanizma od fundamentalnog značaja za Crnu Goru.

“Zajedničkim naporima isporučili smo konkretne rezultate. Nastavićemo da budemo posvećeni bliskoj saradnji sa SE u budućnosti kako bi podstakli dalji napredak na putu dostizanja najviših evropskih standarda, koji će nam omogućiti da se približimo našem strateškom cilju, članstvu u EU”, poručio je Ivanović.

On je kazao da značaj saradnje i partnerstva posmatraju i kroz predsjedavanje Crne Gore Komitetu ministara SE, u periodu od 2026 do 2027. godine, kada Crna Gora obilježava dva jubileja, 20 godina od obnove nezavisnosti i deset godina od učlanjenja u NATO.

Predsjedavanje će, prema riječima Ivanovića, biti jedan od najzahtjevnijih političkih, ali i logističkih i organizacionih izazova za noviju crnogorsku diplomatiju.

“Ali i prilika za dalju promociju i afirmaciju Crne Gore kao odgovorne članice Savjeta Evrope i međunarodne zajednice”, rekao je Ivanović.

