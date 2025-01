Italija i Crna Gora da intenziviraju saradnju u oblasti digitalizacije

Podgorica, (MINA) – Italija i Crna Gora treba da intenziviraju saradnju u oblasti digitalizacije i razvoja sigurnih sistema u javnoj upravi, saopšteno je na sastanku šefa italijanske Agencije za sajber bezbjednost Bruno Fratasi i crnogorskog ministra javne uprave Maraša Dukaja.

Dukaj se, kako su rekli iz Ministarstva javne uprave (MJU), tokom zvanične posjete Italiji sa Fratasijem razgovarao o jačanju saradnje u oblasti sajber bezbjednosti, razmjeni iskustava i unapređenju zaštite digitalnih infrastruktura.

„Iskustva i ekspertiza italijanske Agencije za sajber bezbjednost su posebno značajni u fazi predstojećeg uspostavljanja Agencije za sajber bezbjednost u Crnoj Gori, čije osnivanje je definisano novim Zakonom o informacionoj bezbjednosti“, kaže se u saopštenju MJU.

Oni su naveli da su sastanku razmotreni aktuelni izazovi u oblasti sajber bezbjednosti s akcentom na prevenciju i reagovanju na sajber napade, kao i mogućnostima za buduću saradnju u oblasti sajber bezbednosti.

Dodaje se da je Dukaj istakao strateški značaj digitalizacije i razvoja sigurnih sistema u javnoj upravi.

„Sagovornici su se složili da dvije prijateljske države treba da intenziviraju saradnju u ovim oblastima i dogovorili naredne korake u cilju razmjene znanja i dobrih praksi na evropskom putu Crne Gore, kroz jačanje bilateralnih odnosa i doprinos stabilnosti i daljem razvoju“, kaže se u saopštenju.

