Istraživanje DAMAR-a pokazatelj da BS vodi ispravnu politiku

Podgorica, (MINA) – Najnovije istraživanje agencije DAMAR o rejtingu političkih partija potvrda je jasne, ispravne i principijelne politike koju Bošnjačka stranka (BS) vodi u kontinuitetu, saopšteno je iz te partije.

Iz BS-a su kazali da istraživanje DAMAR-a, kao i sva prethodna, jasno pokazuju da BS vodi umjerenu, proevropsku i politiku razvoja.

“Podrška od 6,77 odsto, sa tendencijom rasta do 8,22 odsto, svojevrstan je pokazatelj stabilnosti biračkog tijela”, navodi se u saopštenju BS-a.

Ističe se da to je i jasan pokazatelj da građani prepoznaju da BS, na čelu sa predsjednikom Ervinom Ibrahimovićem, nastavlja odlučno i posvećeno da radi na putu dalje afirmacije nacionalnih, vjerskih, kulturnih, jezičkih i drugih posebnosti i bogatog nasljeđa Bošnjaka i svih drugih naroda i zajednica u Crnoj Gori.

“Kao i na dostizanju ideala slobode, pravde, mira, demokratije, zajedništva, ravnopravnosti, solidarnosti, socijalne kohezije, efikasne ekonomije, održivog i ravnomjernog razvoja i zaštite životne sredine”, dodaje se u saopštenju.

Iz BS-a su kazali da su zahvalni svima koji podržavaju politiku i rad te stranke.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS