Ispred Skupštine trenutno mirno, građani se ne razilaze

Podgorica, (MINA) – Više stotina građana, koji protestuju zbog ponovnog usvajanja izmjena Zakona o predsjedniku, i dalje je ispred Skupštine, a situacija je trenutno mirna.

Sa građanima su poslanici Demokratske partije socijalista koji ih pozivaju da se mirno raziđu, a isti zahtjev je okupljenima više puta uputila i policija.

Nakon izglasavanja Zakona došlo je do incidenata, kada su demonstranti probili zaštitnu ogradu, a policija je upotrijebila suzavac.

