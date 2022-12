Institucije i društvo maksimalno da olakšaju položaj izbjeglica

Podgorica, (MINA) – Institucije, državni organi i cijelo društvo moraju pružiti maksimum da olakšaju položaj izbjeglica i tražilaca azila tokom boravka u Crnoj Gori, poručeno je sa skupa u Budvi.

Dvodnevni skup, na temu zaštita stranaca u konvencijskom pravu, organizuju AIRE centar i Institucija zaštitnika ljudskih prava i sloboda, uz podršku Britanske ambasade u Podgorici.

Kako je saopšteno iz AIRE centra, skupu prisustvuju predstavnici Upravnog suda, ministarstava pravde i unutrašnjih poslova, nevladinih i međunarodnih organizacija, sudova za prekršaje, redovnih sudova, Institucije Ombudsmana i Advokatske komore.

“Skup je prilika da praktičari koji se bave tom temom razgovaraju o pravu i praksi međunarodnih sudova, kao i praksi državnih institucija i sudova u Crnoj Gori”, kaže se u saopštenju.

Zamjenica britanske ambasadorke u Crnoj Gori Sara Pilbim rekla je da je podrška vladavini prava u središtu prioriteta Ujedinjenog Kraljevstva.

Kako je dodala, Ujedinjeno Kraljevstvo prepoznaje da su jake institucije, koje osiguravaju poštovanje prava svih, kamen temeljac otpornih demokratskih društava.

„Proteklih godina sa našim partnerima u AIRE centru i u saradnji sa crnogorskim pravosuđem analizirali smo i adresirali prepreke za pristup pravdi za građane Crne Gore, kroz ciljane programe izgradnje kapaciteta, učenja o najboljoj praksi i unapređenja regionalne saradnje”, rekla je Pilbim.

Ona je navela da je konferencija dio njihovih širih napora da podstaknu poštovanje ljudskih prava u Crnoj Gori.

“Adekvatna integracija prakse Evropskog suda za ljudska prava je važan preduslov za vaš proces pristupanja Evropskoj uniji”, kazala je Pilbim.

Ta praksa, kako je dodala, osigurava konzistentnost sudske prakse koja, zauzvrat, pozitivno utiče na povjerenje ljudi u sistem vladavine prava i njegovu pravičnost.

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Siniša Bjeković kazao je da institucije moraju biti spremne da zaštite najranjivije grupe poput izbjeglica i tražilaca azila.

“Ljudi koji su napustili svoj dom, ne svojom voljom, jedna su od najranjivijih grupa na globalnom nivou”, rekao je Bjeković.

On je naveo da ih u zemljama destinacije često čeka neprijateljsko, nesigurno i okruženje nespremno da shvati njihov položaj.

“Institucije, državni organi i cijelo društvo, moraju pružiti maksimum da olakšaju njihov položaj tokom boravka u Crnoj Gori“, poručio je Bjeković.

Predsjednik Upravnog suda Miodrag Pešić naveo je da je taj sud, bez obzira na veliki broj predmeta u radu, kao i nedostatak sudija i savjetnika, značajno doprinosi regulisanju pravnog položaja stranaca.

“Na način što kroz odluke koje donosi, u skladu sa zakonom, usmjerava i eventualno koriguje rad organa državne uprave, pa je tako od 140 postupaka tražilaca azila koji su vođeni pred tim sudom, odluka donijeta u 124 predmeta”, rekao je Pešić.

To, kako je pojasnio, znači da se pred Upravnim sudom vodi još 16 postupaka, čije se okončanje očekuje u skorijem roku.

Kako je saopšteno, AIRE centar, jedan od organizatora konferencije u Budvi, prepoznatljiv je u regiji i na evropskom nivou po svom radu i podršci pravosuđu u zaštiti ljudskih prava migranata, tražilaca azila i izbjeglica.

Direktorica Programa vladavine prava za Zapadni Balkan pri AIRE centru Biljana Brajtvajt navela je da Evropska konvencija za ljudska prava ne štiti samo državljane zemlje-potpisnice, već sve osobe koje se nalaze na teritoriji pod njenom efektivnom kontrolom.

Kako je dodala, tu se kao važne pojavljuju teme statusa azilanata, pitanja privremenog boravka, deportacije i ekstradicije.

Brajtvajt je navela da će razgovarati o tome, ali i pitanjima zadržavanja povezanih sa imigracijom, statusom prihvatnih centara i tranzitinih zona.

“Moramo razmijeniti iskustva, ukazati na manjkavosti važeće legislative i prakse, ali i prepoznati šta crnogorsko pravosuđe može da uradi kako bi zaštitilo ljudska prava i položaj stranaca”, kazala je Brajtvajt.

