Institucije da ubrzaju donošenje planiranih dokumenata

Podgorica, (MINA) – Crnogorske institucije, nakon dobijanja pozitivnog Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR), treba da ubrzaju rad na donošenju planiranih dokumenata, čime će biti demonstrirana odlučnost države da ispuni sve obaveze iz evropske agende, ocijenjeno je na sjednici Vlade.

Vlada je, kako je saopšteno iz Ministarstva evropskih poslova (MEP), danas razmatrala status realizacije Programa pristupanja Crne Gore (PPCG) Evropskoj uniji (EU) 2024-2027, tokom prve polovine ove godine.

“Članovi Vlade su se saglasili da je, iako je procenat realizacije PPCG-a bolji nego u uporednom periodu iz prošle godine, neophodno da, nakon dobijanja pozitivnog IBAR-a, sve institucije ubrzaju rad na donošenju planiranih dokumenata”, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, time će se jasno demonstrirati odlučnost Crne Gore da ispuni sve obaveze iz evropske agende i kratkom vremenskom periodu ostvari članstvo u EU.

Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević na sjednici je rekla da je, tokom prve polovine ove godine, donijet veliki broj zakonskih i strateških dokumenata kojima se crnogorski propisi u velikoj mjeri približavaju evropskim.

“Na taj način ispunjavamo mjerila za zatvaranje pregovaračkih poglavlja, ali što je još važnije, postepeno uvodimo evropske standarde i unapređujemo kvalitet života naših građana“, kazala je Gorčević.

Kako je istakla Gorčević, u prvoj polovini je realizovana gotovo polovina planiranih obaveza iz Programa pristupanja Crne Gore EU.

Ona je istakla da je, od ukupno 102 obaveze, realizovano 50.

Gorčević je podsjetila da je Vlada donijela 28 veoma važnih zakona, što predstavlja 61 odsto od planiranog i 28 podzakonskih akata, odnosno 57 odsto od planiranog.

„Iako je to neuporedivo bolje u odnosu na prošlu godinu, nećemo se zadovoljiti ovim brojkama i trudićemo se da stepen realizacije do kraja godine bude znatno viši“, kazala je Gorčević.

Kako je rekla, osim seta zakona iz oblasti pravosuđa i medija, koji su bili ključni za dobijanje pozitivnog IBAR-a i koji su bili u fokusu rada Vlade u prvoj polovini godine, institucije su posvećeno radile i na drugim važnim propisima.

“U tom smislu, donijeti su i Zakon o informacionoj bezbjednosti, Zakon o sigurnosti snabdijevanju naftnim derivatima, Zakon o upravljanju otpadom i Zakon o popisu poljoprivrede ove godine”, rekla je Gorčević.

Kako je navela, donijeti su i strateški dokumenti i akcioni planovi koji tretiraju oblasti borbe protiv korupcije, zapošljavanja, unapređenja zaštite i zdravlja na radu, intelektualne svojine Crne Gore, socijalne inkluzije Roma i Egipćana i unapređenja kvaliteta života LGBTI osoba.

“Takođe, kroz donijeta dokumenta, Vlada je radila na približavanju evropskim standardima u oblasti integrisanog upravljanja granicom, prevencije i suzbijanja terorizma, pranja novca i finansiranja terorizma, Šengenskog akcionog plana, kao i borbe protiv trgovine ljudima“, kazala je Gorčević.

