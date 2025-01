Institucije da spriječe da nasilje upravlja demokratskim procesima

Podgorica, (MINA) – Centar za demokratsku tranziciju (CDT) pozvao je Odjeljenje bezbjednosti Budva i Osnovno državno tužilaštvo u Kotoru da efikasno sprovedu započetu istragu vezanu za dešavanja na sjednici Skupštine opštine (SO) Budva, koja je u petak prekinuta zbog incidenata.

Iz CDT-a su pozvali i vršioca dužnosti direktora Uprave policije Lazara Šćepanovića i vrhovnog državnog tužioca Milorada Markovića da iskoriste sve zakonske mogućnosti i obave neophodan nadzor nad postupanjem svojih podređenih, kako bi javnost saznala istinu o događajima koji su se odigrali u Budvi, a eventualni prekršioci zakona bili privedeni pravdi.

Izvršni direktor CDT-a Dragan Koprivica kazao je da je to važno kada se ima u vidu da taj događaj, pored svojih krivično-pravnih implikacija, ima i elemente koji se mogu razumjeti kao blokiranje demokratskih procesa i onemogućavanje formiranja vlasti koja je izabrana na izborima.

“Smatramo da Uprava policije i Državno tužilaštvo moraju u ovom slučaju perfektno uraditi svoj posao i da nakon toga ne smije ostati ni najmanje prostora za bilo kakve kalkulacije o političkom uticaju na njihovu pasivnost i eventualnu neaktivnost”, naveo je Koprivica.

Prema njegovim riječima, to je posebno značajno u svjetlu informacije da su u budvanskom poduhvatu učestvovale i bezbjedonosno interesantne osobe (BIL).

“Ukoliko efikasna akcija izostane, rizikujemo da značajan dio domaće i međunarodne javnosti s pravom zaključi da političari i BIL onemogućavaju odvijanja demokratskih procesa koji su regulisani Ustavom i zakonima”, kazao je Koprivica.

CDT, kako je naveo, poziva i političke partije da frazom ”branimo volju naroda” ne pokušavaju pokriti eventualne kriminalne aktivnosti i nasilje kojima se žele blokirati demokratski procesi, a Budvu pretvoriti u Šavnik, koji je događaj bez presedana u zemljama koje se daleko odmakle na putu ka Evroskoj uniji (EU).

“Ovaj način rada i djelovanja političara se manifestovao u Šavniku i Andrijevici i udario temelje da se takvo shvatanje demokratije može implementirati kad god se nekom ne sviđaju rezultati izbora”, istakao je Koprivica.

Kako je podsjetio, iz različitih političkih subjekata tvrdili su i da je vlast u Podgorici formirana mimo onoga što je obećano u kampanji ili mimo “volje naroda”, ali niko nije posegnuo za nasilinim aktivnostima, uklonio obezbjeđenje zgrade, niti to radio u saradnji sa BIL.

“Jedine sudije o tome da li je ispoštovana njihova volja mogu biti građani i građanke ove države i njenih opština, koji taj sud iznose na demokratskim izborima”, naglasio je Koprivica.

Kako je dodao, ukoliko postoji sumnja da iza nekih aktivnosti u opštinama postoje elementi političke korupcije, to je posao za državne organe.

“Zvuči zaista nevjerovatno koliko je želja za vlašću naših političkih aktera postala nezastita: nije prošlo ni deset dana od masovnog ubistva na Cetinju, a oni su spremni da podižu tenzije, posežu za fizičkim obračunima, rizikuju nove ozbiljnije incidente i dalje ugrožavanje bezbjednosti građana Crne Gore”, poručio je Koprivica.

Oni su, kako je rekao, očigledno odlučili da nasilje postave kao trajno obilježje i legat demokatskih procesa u Crnoj Gori.

“Da li će državni organi imati dovoljno integriteta da se suprostave ovom opasnom naumu, znaćemo vrlo brzo nakon što javnost bude upoznata sa ishodima procesa pokrenutih povodom događaja u Budvi”, zaključio je Koprivica.

