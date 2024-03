Injac: Vlast u Podgorici nije ugrožena

Podgorica, (MINA) – Vlast u Podgorici nije ugrožena, poručila je gradonačelnica Olivera Injac dodajući da je uvjerena da će koalicioni partneri ostati posvećeni ispunjavanju obaveza prema građana.

“Vlast u Podgorici nije ugrožena istupanjem određenog broja članova već raspuštenog, nefunkcionalnog gradskog odbora Pokreta Evropa sad (PES), kao i zbog najave da će četiri odbornika u Skupštini Glavnog grada napustiti naš odbornički klub”, kazala je Injac.

Ona je poručila da je uvjerena da će koalicioni partneri ostati posvećeni ispunjavaju obaveza prema građanima.

Prema njenim riječima, to podrazumijeva i predan rad na unapređenju funkcionalnosti službi Glavnog grada kojem je od stupanja na dužnost gradonačelnice u potpunosti posvećena.

“Ne očekujemo da će neko odlučiti da pregovara sa odbornicima Demokratske partije socijalista, da vrši prekompoziciju vlasti u Glavnom gradu, jer bi to povlačilo pitanje odgovornosti koju bi takav potez izazvao”, kaže se u saopštenju.

