Ibrahimović: Zdravlje građana najveći javni interes

Podgorica, (MINA) – Proglašenjem toplifikacije Pljevalja za projekat od javnog interesa očekuje se povećanje efikasnosti i efektivnosti cijelog procesa, kazao je ministar kapitalnih investicija Ervin Ibrahimović, navodeći da je zdravlje građana najveći javni interes.

Kako je saopšteno iz Ministarstva kapitalnih investicija (MKI), Ibrahimović je održao sastanak sa predstavnicima Elektroprivrede (EPCG), Opštine Pljevlja, nevladinih organizacija (NVO) i preduzeća Grijanje Pljevlja o aktivnostima na realizaciji projekta toplifikacije.

On je podsjetio da je Vlada zadužila ministarstva kapitalnih investicija i ekologije, prostornog planiranja i urbanizma da pripreme predlog odluke o proglašenju javnog interesa za projekat toplifikacije Pljevalja.

Ibrahimović je rekao da je MKI preduzelo aktivnosti na prikupljanju svih relevantnih informacija u vezi sa tim projektom, pronalaženju pravnog osnova za ispunjavanje zaključka Vlade, pribavljanju predmetne dokumentacije, koju bi dostavilo Vladi.

„Na osnovu činjenica poznatih i stručnoj i široj javnosti, jasno je da situacija u Pljevljima nije samo ekološko pitanje, niti zdravstveno, već je i ekonomsko, socijalno i energetsko pitanje“, rekao je Ibrahimović.

On je podsjetio da su politike i sve prateće aktivnosti u oblasti energetike u nadležnosti MKI.

Ibrahimović je naveo da je MKI nadležno za sprovođenje politike energetske efikasnosti, čiji je jedan od segmenata već duži niz godina i realizacija podsticajnih programa namijenjenih građanima, a koji uključuju nabavku sistema za grijanje na moderne oblike biomase, odnosno pelet i briket.

Ibrahimović je podsjetio da je od 2013. godine, u okviru podsticajnih programa u oblasti energetske efikasnosti nekadašnjeg Ministarstva ekonomije, a današnjeg MKI, uključena i mjera kupovine i ugradnje sistema na moderne oblike biomase putem beskamatnih kredita, koja je naišla na veliko interesovanje građana.

Kako je rekao, zahvaljujući tim programima, 1,4 hiljade domaćinstava u Crnoj Gori je ugradilo kotlove/peći na moderne oblike biomase, od čega je značajan broj u sjevernom regionu, a najveći u Pljevljima.

„Na taj način, zahvaljujući našim podsticajnim programima pored uvođenja visoko-efikasnih tehnologija, te doprinosa smanjenju emisija štetnih gasova u Pljevljima kroz korišćenje energenata koji imaju manje štetan uticaj na životnu sredinu, kreirani su i uslovi za stvaranje tržišta za veću upotrebu sistema za grijanje na moderne oblike biomase“, dodao je Ibrahimović.

Ibrahimović je ukazao da je toplifikacija Pljevalja izuzetno važan projekat, ne samo za lokalnu zajednicu i stanovnike Pljevalja, već i kao model koji bi mogao biti primjenjiv na ostale opštine.

„Ali to nije jedini način za rješavanje višedecenijskog problema u tom gradu, već kao što se može vidjeti iz implementacije raznih programa, postoji čitav niz mjera koje omogućavaju sveobuhvatno rješavanje ovog problema“, naglasio je Ibrahimović.

Iz MKI su kazali da se proglašenjem projekta toplifikacije za javni interes očekuje povećanje efikasnosti i efektivnosti cijelog procesa operacionalizacije toplifikacije Pljevalja, čime bi se ubrzale i prevazišle mnoge administrativne barijere koje bi u redovnim okolnostima stajale na putu.

Podsjećaju da je u osnovi projekta i ekonomski aspekt energetike kao širokog spektra privrednih aktivnosti usmjerenih na istraživanje i proizvodnju primarnih ili sekundarnih izvora energije, te transformacije, prenosa i distribucije do potrošača.

Zbog toga je, kako su kazali iz MKI, potrebno blagovremeno riješiti nadležnosti za svako konkretno pitanje.

Ibrahimović je zatražio da svi akteri uključeni u taj projekat, na svim nivoima i u svim institucijama, daju svoj maksimum.

„Neki projekti predugo čekaju na realizaciju i sada je urgentno potrebno djelovati u rješavanju ovog, za stanovnike Pljevalja, egzistecijalnog problema, i samoj realizaciji dati poseban akcenat. Zdravlje građana najveći je javni interes“ zaključio je Ibrahimović.

Sastanku su prisustvovali državni sekretar Admir Šahmanović i sekretarka MKI Mirsada Bošnjak.

U diskusiji su učestvovali i menadžer projekta ispred EPCG Veselin Sekulić, predstavnik Opština Pljevlja Jasmin Čelebić, Mervan Adrović iz preduzeća Grijanje Pljevlja i Milorad Mitrović iz NVO Breznica.

