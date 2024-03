Ibrahimović: Vjerujem da će rezultati popisa potvrditi stepen nacionalne svijesti bošnjačkog naroda

Podgorica, (MINA) – Lider Bošnjačke tranke (BS) Ervin Ibrahimović kazao je da vjeruje da će rezultati popisa stanovništva potvrditi stepen nacionalne svijesti bošnjačkog naroda u Crnoj Gori.

Iz BS su rekli da je Ibrahimović čestitao 22. mart Dan Bošnjaka u Crnoj Gori.

Ibrahimović je podsjetio na 22. mart 2003. godine i dodao da je to jedan od najznačajnijih datuma novije istorije Bošnjaka u Crnoj Gori i prekretnicu na putu sazrijevanja nacionalne i političke svijesti.

On je naveo da je tada na okruglom stolu na temu “Muslimani – Bošnjaci, kako vam je ime?” donijeta Deklaracija o vraćanju nacionalnog imena Bošnjak.

Time su, kako je dodao Ibrahimović, stvorene pretpostavke da se ispravi “istorijska nepravda učinjena bošnjačkom narodu oduzimanjem prava na javno korišćenje svog nacionalnog imena za koje se veže viševjekovna slavna istorija, kultura i tradicija na ovim prostorima”.

“Ali i pretpostavke za definisanje Bošnjaka u Crnoj Gori kao politički suverenog naroda zrele nacionalne svijesti sa snagom i kapacitetom da institucinalno i na svaki drugi način radi na očuvanju i afirmaciji svoje nacionalne posebnosti, kulturno – istorijskog nasljeđa i nacionalnih, političkih i svih drugih prava”, dodao je Ibrahimović.

On je rekao da je važno istaći i da je reafirmacija nacionalnog imena, a time i nacionalne istorije, kulture i tradicije, u Crnoj Gori nedovršen proces opterećen nasljeđem dugogodišnjeg negiranja stvarnog nacionalnog imena.

“I dodjeljivanja “prikladnog”, negiranjem i nepoznavanjem nacionalne istorije, te stalnom težnjom ka asimilaciji Bošnjaka”, naveo je Ibrahimović.

On je poručio da vjeruje da će rezultati popisa stanovništva, koji je održan krajem prošle godine, potvrditi stepen nacionalne svijesti bošnjačkog naroda u Crnoj Gori.

“Odnosno, da smo sazrio narod, svjestan svog nacionalnog, vjerskog i jezičkog identiteta”, zaključio je Ibrahimović.

