Ibrahimović: Naše misli su sa svim građanima BiH

Podgorica, (MINA) – Potpredsjednik Vlade i šef crnogorske diplomatije Ervin Ibrahimović izrazio je saučešće ministru vanjskih poslova Bosne i Hercegovine (BiH) Elmedinu Konakoviću i porodicama stradalih u jakom nevremenu i poplavama u toj državi.

U poplavama i klizištima u BiH, koje su tokom noći na sjeveru Hercegovačko-neretvanskog kantona izazvale obilne padavine, poginulo je najmanje 16 osoba.

Ibrahimović je rekao da je sa dubokom tugom i žaljenjem primio vijest o gubicima ljudskih života i orgomnim razaranjima koji su zadesili BiH.

„Naše misli su sa porodicama stradalih i svim građanima i građankama BiH koji se u ovom trenutku bore s teškim posljedicama nepogoda, uz želje za brz i uspješan oporavak povrijeđenih“, naveo je Ibrahimović u pismu saučešća.

