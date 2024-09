Ibrahimović: Crna Gora neće skretati sa svog strateškog puta

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je odabrala svoj strateški put razvoja, utemeljen na evropskim i evroatlantskim vrijednostima, i sa tog puta neće skrenuti, poručio je ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović.

Kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP), Ibrahimović je danas u Njujorku, na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija (UN), razgovarao sa zamjenicom državnog sekretara u Stejt dipartmentu Mišel Sison i učestvovao na ministarskom sastanku grupe Prijatelji Zapadnog Balkana.

“Crna Gora i Sjedijnene Američke Države (SAD) su strateški partneri, saveznice u NATO-u i želimo da naše sadržajne međudržavne odnose dodatno ojačamo intenziviranjem ekonomske saradnje, kao i zajedničkih aktivnosti na multilateralnom planu”, kazao je Ibrahimović u razgovoru sa Sison.

On je istakao da je Crna Gora odabrala svoj strateški put razvoja, utemeljen na evropskim i evroatlantskim vrijednostima i da sa tog puta neće skrenuti.

“Želimo da sa prijateljskim državama jačamo partnerstva i zajednički radimo na razvoju i prosperitetu crnogorskog društva, ali i regiona u cjelini”, kazao je Ibrahimović.

Sison je pohvalila napredak Crne Gore na planu ostvarivanja ključnih prioriteta u vanjskoj politici i ponovila da SAD podržava nastavak integracije Crne Gore u Evropsku uniju (EU).

Ona je kao pozitivno ocijenila intenziviranje aktivnosti Crne Gore na multilateralnom planu, i ohrabrila dalje aktivnosti u vezi sa kandidaturom za nestalnu članicu Savjeta Bezbjednosti UN za 2026/2027.

Sison je istakla konstruktivnu saradnju i aktivnu ulogu Crne Gore u okviru Savjeta za ljudska prava i pohvalila doprinos Crne Gore mirovnim misijama i operacijama.

Ona je ukazala i na podršku i pomoć Crne Gore Ukrajini.

Kako je saopšteno iz MVP, na marginama Generalne skupštine UN, održan je ministarski sastanak grupe Prijatelji Zapadnog Balkana, čiji je domaćin bio potpredsjednik Vlade i ministar vanjskih poslova Italije Antonio Tajani.

Iz MVP su saopštili da je sa tog sastanka poručeno da države članice EU koje su oformile grupu prijatelja Zapadnog Balkana, snažno zagovaraju što skorije pristupanje država regiona Uniji.

Navodi se da je ocijenjeno da to predstavlja obostrani interes.

Tajani je kazao da je EU poslala jasne poruke i da je politika proširenja prioritet nove Komisije, što, kako je naveo, pruža dodatan podsticaj za države kandidate da nastave putem započetih reformi.

On je rekao da je Zapadni Balkan region od strateškog interesa za Italiju.

Ibrahimović je naglasio da je članstvo u EU najsigurniji put za dalji razvoj i dugoročnu stabilnost Zapadnog Balkana.

“A to je, ujedno, i zajednička vizija razvoja, imajući u vidu da dijelimo evropsku perspektivu. Crna Gora je postavila cilj da 2028. godine postane članica i na to smo usmjerili sve kapacitete”, rekao je Ibrahimović.

On je ocijenio da je napredak Crne Gore dobra vijest i za ostale države kandidate i da je, među prioritetima vanjske politike i dobrosusjedska saradnja, koju, kako je rekao, Crna Gora njeguje bilateralno, ali i kroz proces EU integracija.

Kako je saopšteno iz MVP, Ibrahimović će, tokom prvog dana učešća na Generalnoj skupštini imati i niz bilateralnih sastanaka, a učestvovaće i na događaju posvećenom vještačkoj inteligenciji na ministarskom nivou, čiji je domaćim državni sekretar SAD Entoni Blinken.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS