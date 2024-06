IBD dobio novi plazma sterilizator

Podgorica, (MINA) – Institut za bolesti djece (IBD) Kliničkog centra Crne Gore (KCCG) dobio je novi plazma sterilizator za potrebe Operacionog bloka, saopšteno je iz te zdravstvene ustanove.

Navodi se da je ukupna vrijednost sterilizatora 44.700 EUR, od kojih je 30 hiljada EUR obezbijedila kompanija One, dok je preostali dio sredstava obezbijedio KCCG.

Direktor KCCG Aleksandar Radović je, zahvaljujući kompaniji One na donaciji, istakao da mu je veoma drago što je prepoznala misiju KCCG-a za kontinuiranim unapređenjem kvaliteta pružene zdravstvene zaštite.

“Svjedoci smo brzom, možemo reći na dnevnom nivou, tehnološkom razvoju, što se pozitivno odražava na sve segmente društvene zajednice. Tehnološka ekspanzija omogućava napredak u svim segmentima naučne djelatnosti, pa samim tim i na medicinsku nauku i praksu”, rekao je Radović.

Kako je naveo, KCCG prati i primjenjuje savremena dostignuća medicinske nauke i prakse.

“Čime smanjujemo rizik i druge neželjene posljedice po zdravlje i zdravstveno stanje i pojedinca i zajednice u cjelini”, rekao je Radović.

U tome im, prema njegovim riječima, pored pune podrške nadležnih državnih institutcija, značajno olakšavaju dobročinitelji kao što je kompanija One.

“Cilj nam je zajednički, zdrava populacija. Zajedno možemo postići mnogo više i zajedno možemo unaprijediti zdravstvenu zaštitu naše zajednice”, istakao je Radović.

Državna sekretaraka Ministarstva zdravlja Milena Cojić, kazala je da će donacija značajno unaprijediti rad u operacionom bloku IBD-a.

„Ova donacija je od posebnog značaja jer je dodijeljena ustanovi koja brine o zdravlju i životima naših najmlađih stanovnika, a naši prijatelji iz One i ovom prilikom su potvrdili da su društveno odgovorna kompanija, koja ovakvim akcijama, daje doprinos poboljšanju uslova zdravstvene zaštite u javnim zdravstvenim ustanovama“, istakla je Cojić.

Ona je naglasila da je cilj Ministarstva zdravlja i Vlade Crne Gore obezbjeđivanje dostupne, efikasne i kvalitetne zdravstvene zaštite za sve građane.

„Odgovoran odnos prema zajednici danas je potrebniji više nego ikada, a kompanija One je i u ovom izazovnom vremenu pokazala da je stabilan oslonac i privredi i građanima, što je vrijedno poštovanja“, naglasila je Cojić.

Kako je istakla, ulaganje u zdravstveni sistem kroz donacije ima za cilj da se modernizuju i osavremene zdravstvene ustanove i unaprijedi zdravstvena zaštita građana.

Komercijalni direktor operacija kompanije One Drago Kažić kazao je da donacija odražava njihovu duboku predanost unaprjeđenju zdravlja najmlađih pacijenata, kao i da taj moderni sterilizator ne predstavlja samo tehnološko dostignuće, već i simbol njihove posvećenosti pružanju vrhunske zdravstvene zaštite zajednici.

“Partnerstvo s KCCG i podrška Ministarstva zdravlja ključni su faktori koji su omogućili realizaciju ovog projekta, čime smo pokazali važnost zajedničkog djelovanja u ostvarivanju značajnih društvenih ciljeva”, rekao je Kažić.

Kako je dodao, još jednom su pokazali da zajednica može da računa na njih, jer kompanija One, kako je naveo, ne pruža samo najbolju i najpouzdaniju mrežu, već i mrežu podrške onima kojima je ta podrška neophodna.

“Ponosno ćemo nastaviti svoju misiju pružanja podrške lokalnoj zajednici s dubokim uvjerenjem da će ova inicijativa poslužiti kao inspiracija drugima da se pridruže u ostvarivanju pozitivnih promjena u našem društvu”, zaključio je Kažić.

Direktor IBD-a Velibor Majić pojasnio je da se u plazma sterilizatoru obavlja sterilizacija kombinovanom upotrebom pare, vodonik peroksida i plazme, dodajući da se tako brzo i bezbjedno sterilišu medicinski instrumenti i materijali bez ostavljanja toksičnih ostataka.

„U njemu se steriliše osjetljiva medicinska oprema kao što su kruti endoskopi, kamere, svjetlosni kablovi, baterije, mikrohirurški (uključujući i oftalmološke) i opšti hirurški instrumenti”, kazao je Majić.

Kako je dodao, sterilizator se koristi i za sterilizaciju silikonskog i plastičnog materijala, kao i svih plastičnih crijeva koja se koriste za respiratore i aparate za anesteziju.

“Pomoću plazma sterilizatora sterilišemo navedeni materijal za potrebe Centra za neonatologiju, Odjeljenja intenzivnog liječenja i Operacionog bloka IBD-a, a po potrebi i materijal Operacionog bloka KCCG za adultne pacijente”, rekao je Majić.

Prema njegovim riječima, svakodnevno se sprovode dva do tri sterilizaciona ciklusa.

