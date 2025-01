IA: Organizovati javnu raspravu o nacrtima akcionih planova za poglavlja 23 i 24

Podgorica, (MINA) – Institut alternativa (IA) pozvao je Vladu da nacrte akcionih planova za realizaciju završnih mjerila u oblasti vladavine prava stavi na javnu raspravu, kako bi omogućila učešće svih zainteresovanih strana.

Iz te nevladine organizacije su podsjetili da su sa dobijanjem pozitivnog izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila u oblasti vladavine prave u junu prošle godine, usvojene i zajedničke pozicije Evropske unije i Crne Gore za poglavlja 23 (Pravosuđe i temeljna prava) i 24 (Pravda, sloboda i bezbjednost).

Kako su naveli iz IA, zajedničkim pozicijama za ta dva poglavlja su definisana i završna mjerila, u kojima je naglašeno da se akcioni planovi za vladavinu prava moraju ažurirati.

„Budući da je izrada akcionih planova u toku, pozivamo Vladu da nacrte akcionih planova za realizaciju završnih mjerila u oblasti vladavine prava stavi na javnu raspravu“, navodi se u saopštenju.

Iz IA su ocijenili da je neophodno uključiti širu zainteresovanu javnost, imajući u vidu da se radi o najvažnijim dokumentima koji će predvidjeti zadatke i aktivnosti koje treba preduzeti u narednom periodu kako bi se osiguralo zadovoljavanje postavljenih kriterijuma u oblasti pravosuđa, borbe protiv korupcije, ljudskih prava i bezbjednosti.

Oni su dodali da je akcione planove za realizaciju završnih mjerila u poglavljima 23 i 24 neophodno finalizovati u transparentnom procesu.

„Na ovaj način će se obezbijediti da doprinos što boljem kvalitetu ovih planova daju svi zainteresovani učesnici“, kaže se u saopštenju.

