Hrvatska uputila protestnu notu Crnoj Gori zbog bilborda sa hrvatskim velikanima

Podgorica, Zagreb (MINA) – Ministarstvo vanjskih i evropskih poslova Hrvatske uputilo je protestnu notu Podgorici zbog prikazivanja hrvatskih velikana na bilbordima na kojima se promoviše srpstvo u Crnoj Gori.

Kako prenosi portal Index, protestna nota je upućena zbog postavljanja reklamnih panoa uz puteve u Crnoj Gori, kao dio kampanje Ponosni na svoje srpsko u organizaciji portala IN4S.

Ministarstvo je uputilo notu zbog korišćenja hrvatskih velikana i poznatih ličnosti iz hrvatske, naročito dubrovačke istorije, na plakatima kojima se promoviše srpstvo u Crnoj Gori.

Oni smatraju da je riječ o apsolutno neprihvatljivom pokušaju prisvajanja i pripisivanja kulturne i istorijske baštine Hrvatske i hrvatskog naroda srpskoj kulturi.

Na tim panoima se nalaze i dubrovački istorijski velikani Ruđer Bošković i Valtazar Bogišić.

“Neprihvatljivost i apsurdnost ovakvog postupka još je očiglednija u kontekstu činjenice da je prije više od 30 godina sa područja Crne Gore izvršeno granatiranje Dubrovnika, koji je bio pod opsadom od 1. oktobra 1991. do kraja maja 1992. godine”, poručili su iz Ministarstva.

Kako su naveli, tokom opsade su poginuli brojni civili, mnogi su bili zarobljeni u logorima u Crnoj Gori, a sprovođena je i pljačka privatnih i javnih dobara.

“Ministarstvo ovakve akcije, koje su za građane Hrvatske i pripadnike hrvatske manjine u Crnoj Gori duboko uznemirujuće i koje utiču i na bilateralne odnose, najoštrije osuđuje”, rekli su iz Ministarstva.

Oni su kazali da su uvjereni da će Vlada Crne Gore učiniti maksimalne napore kako bi sporni plakati bili uklonjeni i da će u budućnosti spriječiti svaki pokušaj takve i slične zloupotrebe medijskog i javnog prostora.

