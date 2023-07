Hotel Podgorica i zgrada Bemaksa evkauisani zbog dojave o bombi

Podgorica, (MINA) – Hotel Podgorica i zgrada Bemaksa evakuisani su zbog dojave da su u tim objektima postavljene eksplozivne naprave, saopšteno je agecniji MINA iz Uprave policije.

Kako su kazali iz policije, dojava da će bomba ekplodirati na 10. ili 11. spratu zgrade Bemaks ili u hotelu Podgorica, stigla je na broj policijskog službenika.

Svi koji su se zatekli u tim objektima su evakuisani, a na lice mjesta izašli su pripadnici podgoričke policije.

