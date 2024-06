Hitna pomoć u Ulcinju dobila kompletnu laboratorijsku dijagnostiku

Podgorica, (MINA) – U jedinici Zavoda za hitnu medicinsku pomoć (ZHMP) u Ulcinju od danas se mogu raditi analize komplet krvne slike (KKS), troponina i CRP-a, saopšteno je iz ZHMP.

Direktor Zavoda Vuk Niković istakao je da će laboratorijska dijagnostika omogućti kvalitetnije pružanje zdravstvene zaštite građanima Ulcinja i turistima.

“Uvođenje analize Troponina je značajno zbog brže dijagnostike pacijenata sa Akutnim koronarnim sindromom (ACS) i rezultati su gotovi za 12 minuta”, rekao je Niković.

On je dodao da će rezultati analize KKS i CRP-a biti gotovi za pet minuta.

