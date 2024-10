Hitna pomoć Tivat privremeno u zgradi DTV Partizan

Podgorica, (MINA) – Adaptacija jedinice Hitne medicinske pomoći (HMP) u Tivtu počeće sjutra, a do završetka radova građani usluge hitne pomoći mogu dobijati na privremenoj lokaciji jedinice u zgradi DTV Partizan, saopšteno je iz Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore.

Kako su naveli, jedinica HMP biće na novoj lokaciji od danas, od 19 sati.

“Građani Tivta imaće nesmetano pružanje usluge hitne medicinske pomoći”, ističe se u saopštenju.

Iz Zavoda su kazali da je vrijednost radova na adaptaciji gotovo 74 hiljade EUR sa PDV-om.

“Adaptirana jedinica HMP Tivat biće kompletno opremljena novom medicinskom opremom u vrijednosti 34 hiljada EUR”, navodi se u saopštenju

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS