Hakovani podaci Monstata, traže otkup za otključavanje

Podgorica, (MINA) – Baza podataka Uprave za statistiku – Monstata hakovana je prije mjesec i po, a podaci kojima je raspolagalo to tijelo su zaključani i nedostupni do daljnjeg, potvrđeno je Pobjedi iz vrha bezbjednosnog sektora čiji su timovi uključeni u pokušaje vraćanja pristupa.

Kako piše taj list, istražitelji tvrde da je riječ o klasičnom ransomwaru, aplikaciji ili kodu koji sajber kriminalci koriste da ograniče pristup, izmijene, unište ili ukradu najosetljivije podatke i sisteme.

Obično koristi enkripciju – metodu pretvaranja podataka iz čitljivog formata u potpunu besmislicu pomoću kriptografskog ključa da ograniči pristup.

Hakeri u tom slučaju nude ključ za dešifrovanje koji će, u suštini, vratiti podatke u čitljive, ali pod uslovom da vlasnik plati otkupninu.

Pobjedi je nezvanično saopšteno da su Monstatu hakeri ponudili da otključaju podatke, ali uz određenu cijenu.

Izvori iz bezbjednosnog sektora sinoć je naveo da su hakeri zaključali mejl adrese zaposlenih i statistička istraživanja.

On, ipak, tvrdi da nijesu pogođeni lični podaci građana, niti rezultati popisa.

Zvaničnu potvrdu o hakerskom napadu Pobjeda nije dobila iz Monstata.

