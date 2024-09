Gvozdenović: Skupština i Vlada namjeravaju i dalje da skrivaju informacije

Podgorica, (MINA) – Crna Gora dočekuje još jedan Međunarodni dan slobodnog pristupa informacijama ignorišući pravo građana na informacije i bez valjanog zakona, ocijenila je zamjenica izvršnog direktora Centra za demokratsku tranziciju (CDT) Milena Gvozdenović.

Ona je kazala da Skupština i Vlada i dalje namjeravaju da skrivaju informacije i ne žele da država dobije adekvatan Zakon o slobodnom pristupu informacijama.

„To nam potvrđuje činjenica da izmjene ovog zakona ne dolaze na dnevni red već duže vrijeme, dok skoro više od decenije svjedočimo brojim propustima i neradu u ovoj oblasti“, navela je Gvozdenović u saopštenju.

Ona je rekla da, dok Vlada i parlament uporno ignorišu taj sve veći problem, građani, nevladine organizacije i mediji ostaju u mraku, a to da li će javnost dobiti neku bitnu informaciju iz vlasti zavisi od volje pojedinaca.

Prema riječima Gvozdenović, institucije i dalje mogu od očiju javnosti nesmetano sakriti svaku informaciju koju žele.

Ona je kazala da su se, u prethodne četiri godine, u Crnoj Gori promijenile tri vlade i da je svaka imala šansu da ispravi propuste i nerad prethodnika u ovoj oblasti.

“Ali svaka od njih je ovu šansu propustila. Svaka nova vlada deklarativno se zalagala za unapređenje prava na slobodan pristup informacijama, ali u stvarnosti do tog unapređenja nije došlo”, istakla je Gvozdenović.

Umjesto unapređenja, kako je kazala, organi vlasti nastavljaju da se ponašaju kao da nijesu odgovorni nikome i proizvoljno objavljuju čak i one informacije koje zakoni propisuju da moraju biti javne.

“Iz svega navedenog jasno je da se stanje u oblasti slobodnog pristupa informacijama u Crnoj Gori pogoršava jer je stadijum stagniranja već odavno za nama”, dodala je Gvozdenović.

Ona je kazala da CDT poziva Vladu i parlament da hitno pokrenu izmjene Zakona o slobodnom pristupu informacijama sa mrtve tačke i prekinu pogubnu praksu skrivanja informacija od javnosti.

